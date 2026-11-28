ويسعى آيزنكوت إلى التحالف مع عدد من الأحزاب المعارضة، حتى تحصل كتلته على الأغلبية في البرلمان (الكنيست)، ومن ثم يتسنى له تشكيل حكومة تطيح بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تصريف الأعمال.

وأمام آيزنكوت حتى السادس من ديسمبر المقبل، وهي مهلة يمكن تمديدها 14 يوما، لتشكيل حكومة تخلف حكومة نتنياهو.

وفي أبرز التغييرات المرجحة في حال نجاح مساعي رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، سيغادر وزراء الدفاع يسرائيل كاتس، والخارجية جدعون ساعر، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسئليل سموتريتش، مناصبهم، وفق "يديعوت أحرونوت".

وتوقعت الصحيفة أن يحل رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان محل كاتس وزيرا للدفاع، ليعود إلى المنصب الذي شغله لمدة عامين بدءا من 2016، في الولاية السابقة لنتنياهو.

وكان ليبرمان اتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع كلا من نتنياهو وكاتس بأن "تعطشهما للسلطة قد أفقدهما صوابهما"، بينما رد كاتس بالقول إن ليبرمان "فقد صلته بالواقع".

في المقابل، من المتوقع أن يستبدل بن غفير بزعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان وزيرا للأمن الداخلي، وهو الاسم السابق للوزارة الذي غيره بن غفير إلى وزارة الأمن القومي.

وفي معرض رده على احتمالية حلول غولان محله، كتب بن غفير في وقت سابق: "الإرهابيون يحتفلون واليهود يبكون".

كما توقع التقرير عودة يائير لابيد إلى منصب وزير الخارجية بدلا من ساعر، بعد صدامات متكررة بينهما خلال الأشهر الأخيرة، حين كان لابيد يشغل منصب زعيم المعارضة ويتولى فعليا ملف الشؤون الخارجية لصالح تكتل "معا".

وقبل يوم واحد من الانتخابات، وصف ساعر لابيد بأنه "نكرة".

أما فيما يتعلق بوزارة المالية، فمن المتوقع أن يتولى نفتالي بينيت الحقيبة بدلا من سموتريتش، حسب "يديعوت أحرونوت".

وكان بينيت وسموتريتش خاضا الانتخابات سابقا ضمن قائمة واحدة، لكن علاقتهما السياسية شهدت تغيرا جذريا منذ ذلك الحين.

كما توقعت الصحيفة أن يحل عوديد فورير من حزب "إسرائيل بيتنا" محل ياريف ليفين وزيرا للعدل، وأن يرحل شلومو كارهي من منصب وزير الاتصالات تاركا منصبه لإفرات رايتن، ومن المتوقع أيضا أن تحل يوليا مالينوفسكي محل أوفير سوفر في وزارة الهجرة والاستيعاب.

حكومة الوحدة "تبتعد"

وتعثرت مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم آيزنكوت ونتنياهو، حسبما أعلن الأول، الجمعة.

وقال آيزنكوت، زعيم حزب "ياشار" الوسطي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن حزب الليكود رفض التنازل بشأن قضايا جوهرية، من بينها مطالبته باستبعاد المتشددين من الحكومة.

واتهم آيزنكوت ممثلي الليكود بالمماطلة وكسب الوقت لحين انتهاء المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة في السادس من ديسمبر المقبل، بهدف الدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.

ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء المكلف إحراز تقدم في مسارات أخرى، حيث جرى توقيع اتفاقات ائتلافية مع حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتشدد، وحزب "الديمقراطيين" اليساري الليبرالي، مضيفا أنه يعمل أيضا مع حزب معارض ثالث للتوصل إلى اتفاق.

كما تلوح في الأفق إمكانية أن تشكل أحزاب المعارضة بقيادة آيزنكوت، حكومة بمشاركة الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم)، التي كانت تنتمي حتى وقت قريب إلى المعسكر السياسي لنتنياهو.

كما طرح آيزنكوت إمكانية تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية في الكنيست.