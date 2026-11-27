قتل عنصرا أمن وأصيب آخرون، الجمعة، من جراء هجوم استهدف دورية في مدينة دير الزور شرقي سوريا.
وأشارت قوى الأمن الداخلي السورية على منصة "إكس"، إلى "هجوم إرهابي يسفر عن استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي في دير الزور".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
قتل عنصرا أمن وأصيب آخرون، الجمعة، من جراء هجوم استهدف دورية في مدينة دير الزور شرقي سوريا.
وأشارت قوى الأمن الداخلي السورية على منصة "إكس"، إلى "هجوم إرهابي يسفر عن استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي في دير الزور".
وأشارت قوى الأمن الداخلي السورية على منصة "إكس"، إلى "هجوم إرهابي يسفر عن استشهاد عنصرين من الأمن الداخلي في دير الزور".