وبينما يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه لجهود رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي في بسط سلطة الدولة ومكافحة التهريب، يبرز خلاف بشأن الجهة المسؤولة عن هذه العمليات، والصلاحيات الدستورية، ومستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل.

وخلال حديثهما إلى برنامج "رادار" على "سكاي نيوز عربية"، يرى السياسي الكردي عماد باجلان أن اتهام الإقليم بتهريب النفط وتكبيد العراق خسائر بقيمة 100 مليار دولار يفتقر إلى الدقة، بينما يعتبر مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب، أن التحرك الأميركي يستهدف بالدرجة الأولى منع وصول النفط والأموال إلى إيران، وتعزيز مسؤولية الحكومة الاتحادية عن أمن العراق.

خلاف على المسؤولية والحسابات

يرفض باجلان تحميل إقليم كردستان مسؤولية الخسائر المعلنة، معتبرا أن الأرقام المطروحة تمثل "بروباغندا" وتغطية على سيطرة الميليشيات والفصائل المسلحة على مرافق الدولة، ويستند في موقفه إلى أن نفط كركوك كان يهرب بعلم الحكومات العراقية المتعاقبة، وأن السيطرة على المحافظة ومواردها انتقلت، منذ 16 أكتوبر 2017، إلى القوات العراقية والحشد الشعبي الموالي لطهران.

ويشير إلى أن نفط الإقليم لا يمثل سوى 8 بالمئة من إجمالي النفط العراقي، معتبرا أنه حتى بافتراض وجود تهريب من كردستان، فإن تحميله كامل الخسائر المعلنة أمر غير منطقي، ويضيف أن الفساد لا يقتصر على قطاع النفط، بل يمتد إلى وزارات ومؤسسات تحقق إيرادات كبيرة، من دون إخضاع ميزانياتها للمساءلة ذاتها.

في المقابل، يربط حرب الموقف الأميركي بمسألة تهريب النفط من كركوك باتجاه إيران، في ظل الحصار الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن على طهران، ويوضح أن الإدارة الأميركية لا تريد السماح لأي جهة بتسهيل مرور النفط أو الأموال إلى النظام الإيراني، في مرحلة تسعى خلالها إلى زيادة الضغط عليه وربما إسقاطه.

واشنطن تدعم بغداد ولا تتخلى عن أربيل

يفصل حرب بين دعم ترامب للحكومة الاتحادية والتخلي عن الأكراد، مؤكدا أن الرئيس الأميركي يؤمن بالنظام الفيدرالي وبإقليم كردستان، رغم معارضته عام 2017 استقلال الإقليم وإعلان دولة منفصلة عن بغداد.

ويقول إن واشنطن تريد من الحكومة الاتحادية حماية الحدود الدولية وأمن العراق ومواجهة الميليشيات المسلحة، مع ترك إدارة الشؤون الداخلية للإقليم لحكومته، ويشدد على أن نزع سلاح البيشمركة ليس جزءا من هذا التوجه، معتبرا أن طرح الملف في التوقيت الحالي غير مناسب، لأن الأولوية الأميركية تتمثل في مواجهة إيران.

كما يؤكد أن الوجود الأميركي وعلاقات واشنطن الدولية مع كردستان ممتدان منذ عام 1991، وأن الدعم الدولي للإقليم لا يمنحه حرية اتخاذ قرارات منفردة خارج التنسيق مع الولايات المتحدة، مستشهدا باستفتاء الاستقلال عام 2017، الذي لم يحصل على الدعم الأميركي.

أصل الخلاف

من جهته، لا يعارض باجلان جهود حكومة الزيدي لمحاربة الفساد وحصر السلاح ومنع التهريب، لكنه يرفض تنفيذها على حساب الصلاحيات الدستورية للإقليم. ويطالب بالتفاهم بين بغداد وأربيل، منتقدا ما يصفه بتداخل السلطات، ومشددا على ضرورة استقلال القضاء.

ويضع قانون النفط والغاز في صلب الأزمة، كما يعتبر أن تشريعه كفيل بتحديد حقوق الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات المنتجة، وإنهاء جانب كبير من النزاع حول إدارة الموارد، وفقاً لما تنص عليه المادة 112 من الدستور.

ويشكك كذلك في آلية عمل المحكمة الاتحادية، مشيرا إلى أن الدستور يشترط تشريع قانون لتنظيمها والتصويت عليه بأغلبية الثلثين، كما ينتقد سرعة إصدارها قرارات في خلافات تتطلب، بحسب قوله، دراسة أوسع.

أما حرب، فيرى أن المادة 111 تجعل النفط ملكا لجميع العراقيين، بينما تنص المادة 112 على الإدارة المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم. ويؤكد أن تقوية المركز لا تعني إلغاء الفيدرالية، بل إقامة توازن بين حكومة اتحادية مسؤولة عن أمن البلاد وأقاليم تدير شؤونها الداخلية.

ويحذر باجلان من أن الإقليم دفع ثمنا سياسيا واقتصاديا بسبب رفضه الإملاءات الإيرانية، مشيرا إلى قطع الرواتب والضغوط الدستورية والبرلمانية، وإلى التزامه الحياد خلال المواجهة الأميركية الإيرانية الأخيرة.

وفي ختام النقاش، يلفت حرب إلى أن القرار الأميركي لا تصنعه جهة واحدة، بل تشارك في صنعه مؤسسات الأمن القومي والخارجية والدفاع والاستخبارات، إلى جانب المبعوث الأميركي إلى العراق توم باراك، قبل أن يصل إلى ترامب.