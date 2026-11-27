وجاء اللقاء، الذي عُقد يوم الجمعة، في ختام زيارة أجراها الوفد إلى جنوب أفريقيا خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر، ضمن تحركاته لحشد دعم أفريقي لوقف القتال والدفع نحو عملية سياسية سودانية تنهي معاناة المدنيين وتؤسس لسلام مستدام.

واستعرض وفد "إعلان المبادئ" أمام رامافوزا تطورات الحرب وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة، ولا سيما في ظل تصاعد مؤشرات المجاعة واتساع معاناة السودانيين.

وحذّر الوفد من أن استمرار الحرب لا يهدد حياة المدنيين ومستقبل الدولة السودانية فحسب، بل يعرّض وحدة البلاد للخطر ويقوّض السلم والأمن الإقليميين، بما يجعل وقف القتال مسؤولية سودانية وأفريقية عاجلة.

رؤية مدنية لإنهاء الحرب

وطرح الوفد رؤية قوى "إعلان المبادئ" لمعالجة الأزمة الإنسانية وإنهاء الحرب من خلال عملية سياسية يقودها السودانيون، وتضع حداً لمعاناة الشعب، وتمهّد لتحقيق سلام مستدام واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.

ويعكس طرح الرؤية أمام رئيس إحدى أبرز الدول الأفريقية مسعى قوى "إعلان المبادئ" إلى إعادة القضية السودانية إلى مسارها السياسي، بعدما أدى استمرار الرهان العسكري إلى إطالة أمد الحرب وتفاقم الكارثة الإنسانية وتهديد بقاء الدولة السودانية ووحدتها.

كما يمنح اللقاء زخماً للتحرك المدني السوداني الساعي إلى بناء موقف أفريقي مساند لوقف الحرب، في مواجهة الخطابات التي تروّج لاستمرار القتال والحسم العسكري رغم كلفته المتصاعدة على المدنيين.

رامافوزا: لا يجوز ترك السودان وحيداً

من جانبه، أعرب رامافوزا عن أسفه وقلقه العميق إزاء الأوضاع في السودان وما يتعرض له الشعب السوداني، مؤكداً أن السودان دولة محورية في أفريقيا، ولا يجوز تركه يواجه مصيراً مجهولاً.

وشدد الرئيس الجنوب أفريقي على دعم بلاده الجهود الرامية إلى وقف الحرب بصورة عاجلة وإرساء سلام مستدام، بما يمكّن السودان من استعادة استقراره ومكانته داخل القارة الأفريقية.

ويمنح موقف رامافوزا دعماً سياسياً مهماً لرؤية قوى "إعلان المبادئ"، القائمة على أولوية وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية وإطلاق عملية سياسية وطنية تعيد البلاد إلى طريق السلام والحكم المدني.

لقاءات سياسية وأمنية

وشملت زيارة الوفد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في حكومة جنوب أفريقيا، بينهم مستشار الأمن القومي ومدير إدارة أفريقيا في وزارة الخارجية، إلى جانب اجتماع عمل مع المركز الأفريقي للتسوية البنّاءة للنزاعات "أكورد".

وتكشف هذه اللقاءات اتساع التحرك الذي تقوده قوى "إعلان المبادئ" داخل القارة، ومحاولتها بناء دعم سياسي ودبلوماسي لرؤية مدنية تضع حماية السودانيين ووقف نزيف الدم في مقدمة الأولويات.

ويأتي تحرك الوفد في وقت تثبت فيه الكلفة الإنسانية المتصاعدة أن استمرار الحرب لا يقدم للسودان سوى مزيد من الجوع والانقسام والانهيار. وفي مقابل الرهان على السلاح، تطرح قوى "إعلان المبادئ" مساراً سياسياً يعيد الأولوية إلى المدنيين، ويضع السلام والتحول الديمقراطي في قلب أي تسوية تنقذ البلاد من المصير المجهول الذي حذّر منه رامافوزا.