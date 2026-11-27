وقال الجهاز إن العمليات جرت ضمن نطاق اختصاص القطاع البحري، الممتد م نخليج البمبة غربا إلى البردي شرقا.

وأوضح أن المهاجرين يحملون جنسيات بنغلاديش ومصر وباكستان وإثيوبيا، وأنهم سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيدا لترحيلهم إلى بلدانهم.

ونشر الجهاز مقطع فيديو يظهر القوارب المستخدمة في محاولة عبور البحر المتوسط، وبجوارها عشرات الأشخاص يجلسون على الأرض.

وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الساعين إلى الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، فيما تواصل الأجهزة المختصة عمليات اعتراض القوارب وتأمين السواحل.