وقال آيزنكوت إن الليكود رفض تقديم تنازلات أو طرح مقترح ملموس خلال أسبوعين من المحادثات، معتبرا أن سلوكه يستهدف "كسب الوقت" وشق صفوف معسكره وإعادة إسرائيل إلى الانتخابات في ظل حكومة تصريف الأعمال.

وتأتي الاتهامات مع اقتراب انتهاء مهلة آيزنكوت في السادس من ديسمبر، وهي قابلة للتمديد 14 يوما، بعدما لم تمنح انتخابات أكتوبر أيا من المعسكرين أغلبية واضحة.

وقال آيزنكوت: "نقترب من لحظة الحسم"، متسائلا عما إذا كان الليكود سينخرط في مفاوضات جدية تتطلب تنازلات، أم سيواصل ما وصفه بالتظاهر بالتفاوض والمماطلة.

وأكد أنه لا يزال منفتحا على المحادثات إذا أبدى الليكود استعدادا فعليا لتغيير مساره.

وفي المقابل، اتهم الليكود آيزنكوت بالسعي إلى تشكيل "حكومة يسارية خطيرة"، لكنه أكد بقاءه منفتحا على إقامة حكومة وحدة.

وأبرم حزب "يشار" الوسطي بزعامة آيزنكوت اتفاقين ائتلافيين مع حزبي "الديمقراطيون" اليساري و"إسرائيل بيتنا" اليميني. وتملك الأحزاب الثلاثة مجتمعة 36 مقعدا، مقابل 61 مقعدا لازمة لتحقيق الأغلبية البرلمانية.

ولا يزال معسكر آيزنكوت منقسما بشأن استكمال الائتلاف، بين التحالف مع الأحزاب الحريدية المتشددة دينيا، أو الاعتماد على القوائم ذات الغالبية العربية، أو التوصل إلى حكومة وحدة مع الليكود.

وفي تطور قد يؤثر في المفاوضات، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة "راعم"، يتوقع أن يعلن السبت اعتبار حماس "جماعة إرهابية"، في خطوة قد تمهد لانضمام حزبه إلى ائتلاف بقيادة آيزنكوت. لكن بعض حلفاء آيزنكوت يعارضون الاعتماد على القوائم ذات الغالبية العربية، رغم المكاسب غير المسبوقة التي حققتها في الانتخابات.