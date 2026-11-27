وتشمل المقترحات مراجعة مسارات المركبات الثقيلة وتوقيتات سيرها، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وإتاحة الإبلاغ الإلكتروني عن المخالفات المرورية، وسط دعوات إلى معالجة أوجه الخلل التي قد تؤدي إلى تكرار الحادث.

وحذر خبراء في النقل من أن تأخير معالجة مشكلات السلامة المرورية قد يقوض العائد من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة لتطوير شبكة الطرق والكباري.

مراجعة منظومة السلامة

تعتزم لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب دراسة منظومة الأمان والسلامة على الطرق خلال اجتماعاتها المقبلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لبحث إجراءات تحد من الحوادث.

وقال رئيس اللجنة، النائب وحيد قرقر، في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية"، إن اللجنة تتابع التعامل مع حادث الوراق، وتسعى إلى وضع آليات ترفع مستويات السلامة على الطرق.

وأوضح أن معرفة ملابسات الحادث ضرورية لاستخلاص الدروس ومنع تكراره، مشددا على أهمية إتاحة الفرصة للجهات القضائية لاستكمال تحقيقاتها وتقديم نتائجها.

وأضاف أن التحركات البرلمانية تستهدف أيضا استكمال تطوير قطاع النقل، بما يحقق الاستفادة المرجوة من الاستثمارات الحكومية فيه.

ويطالب نواب بمراجعة قواعد سير المركبات الثقيلة، خصوصا ناقلات المواد البترولية، من خلال تحديد مساراتها وتوقيتات حركتها، ودراسة منع مرورها في شوارع معينة وتخصيص طرق بديلة لها.

الإبلاغ عن المخالفات

وطرحت وكيلة لجنة الخطة والموازنة، النائبة آمال عبد الحميد، مبادرة بعنوان "حافظ على بلدك"، تقترح تخصيص رابط إلكتروني تابع لوزارة الداخلية لتلقي بلاغات المواطنين عن المخالفات المرورية.

وتشمل المخالفات المستهدفة السير عكس الاتجاه، وتجاوز الإشارات، والمناورات الخطرة بين السيارات المعروفة باسم «الغرز»، خصوصا في المناطق التي لا تحظى بتغطية مرورية كافية.

ويقترح أن ترفق البلاغات بصور أو مقاطع فيديو، مع وضع ضوابط تحمي الخصوصية وتضمن الالتزام بالقانون.

كما تقدم أحد النواب بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن منظومة نقل المواد البترولية، مطالبا بمراجعة أسباب نقلها لمسافات طويلة رغم وجود منشآت تعبئة ومحطات ومستودعات داخل المحافظات.

تقصي حقائق

وطالب النائب ممدوح جاب الله بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تضم متخصصين ونوابا وممثلين عن جهات رقابية، بينها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأيد خبير النقل المهندس أحمد صلاح المقترح، معتبرا أن مراجعة تكاليف نقل الوقود بين المحافظات وفروق الدعم المرتبطة بها تسهم في حماية المال العام وتحسين منظومة النقل.

وقال صلاح، في تصريحات خاصة لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن هناك حاجة إلى فحص الشكاوى المتعلقة بضعف الإضاءة ونقص الإشارات على بعض الطرق، وتقديم ردود حكومية مدعومة بالبيانات والإجراءات.

ودعا إلى استثمار الاهتمام الواسع بالحادث في إطلاق حملات توعية بمخاطر السرعة والمناورات المرورية، بالتوازي مع معالجة أوجه القصور في منظومة السلامة.