وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي، حمد سليمان المشعان، إدانة بلاده القاطعة لهذه الاعتداءات، محمّلا إيران المسؤولية الكاملة عنها وعن تداعياتها.

واعتبر المشعان أن الهجمات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وسلامة أراضيها، وخرقا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وشدد على احتفاظ الكويت بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقالت الخارجية إن الهجوم الذي وقع الخميس تسبب أيضا في أضرار مادية جسيمة، من دون تحديد الموقع المستهدف.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت رصد طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي والتعامل معها، مشيرة إلى إصابة أربعة أشخاص جراء سقوط شظايا عقب استهداف أحد المواقع الحيوية.

وأعلنت الوزارة لاحقا وفاة المصابين الإيطاليين متأثرين بإصاباتهما، بعدما نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلى جانب المصابين الكويتي والباكستاني.

وأدانت الإمارات الهجوم بأشد العبارات، ووصفته بأنه انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد لأمنها واستقرارها، مؤكدة تضامنها الكامل معها ودعمها في كل ما يحفظ أمنها.