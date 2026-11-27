وأعلنت وزارة الصحة المصرية الانتهاء من تحديد هوية 27 من ضحايا الحادث، الذي أسفر عن وفاة 31 شخصا وإصابة 26 آخرين، إثر اشتعال شاحنة محملة بالمواد البترولية وامتداد النيران إلى مركبات مجاورة.

وأوضحت الوزارة أن تحديد الهويات استند إلى الإجراءات الفنية المعتمدة ونتائج تحاليل البصمة الوراثية "DNA"، فيما تتواصل أعمال الفحص للتعرف على هويات الضحايا المتبقين في مستشفيي العجوزة التخصصي وبولاق الدكرور.

وتجري هذه الإجراءات بالتنسيق مع مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل والنيابة العامة، وفق الضوابط القانونية والفنية المنظمة.

وفي ما يتعلق بالمصابين، أكدت الوزارة استمرار تقديم الرعاية الطبية وفقا للتقييم الطبي لكل حالة، مشيرة إلى نقل مصابين من مستشفى الوراق إلى مستشفيي بولاق العام وأهل مصر، واستكمال إجراءات نقل مصاب من مستشفى إمبابة العام إلى مستشفى بولاق.

وأضافت أن أربعة مصابين يتلقون الرعاية بمستشفى بولاق، فيما يعالج مصاب آخر يعاني من كسور بمستشفى زايد التخصصي.

وكان الحريق قد تسبب أيضا في تفحم 27 مركبة، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.