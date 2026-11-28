ويرى خبراء في النقل والمرور أن تأمين ناقلات الوقود لا يتوقف عند سلامة المركبة أو التزامها بالسرعات المقررة، وإنما يرتبط بتكامل إجراءات الرقابة والفحص والتدريب، وطبيعة الطرق التي تسلكها، ومدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع حالات التسرب أو الاشتعال، في وقت أعاد حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة تسليط الضوء على هذه المنظومة.

اشتراطات السلامة

ويقول الخبير الدولي في تخطيط النقل وهندسة المرور وسلامة الطرق خالد عبد العظيم في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن تأمين حركة ناقلات الوقود يتطلب الالتزام بمنظومة متكاملة من المعايير الفنية والتشغيلية، تبدأ بالتأكد من سلامة جسم الصهريج والصمامات وفتحات التعبئة والتفريغ، وتوافر تجهيزات مكافحة الحرائق، مع مراعاة ترك مساحة مناسبة داخل الخزان تسمح بتمدد الوقود خلال الرحلة.

وأضاف أن إجراءات السلامة لا تقتصر على مواصفات الصهريج، بل تشمل كفاءة أنظمة الإطفاء، والتعامل الآمن مع الكهرباء الاستاتيكية خلال عمليات التحميل والتفريغ، فضلا عن الفحص الدوري للإطارات والفرامل وبقية المكونات الفنية للمركبة.

وشدد على أهمية تأهيل سائقي هذه الناقلات وتدريبهم على طبيعة المواد التي ينقلونها، وإكسابهم القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ، خاصة عند حدوث تسرب أو اشتعال، بما يحد من احتمالات تفاقم الحوادث ويعزز القدرة على احتواء آثارها.

عوامل تفاقم حوادث الطرق

وفي قراءته للأسباب الفنية المرتبطة بحادث الوراق، كشف عبد العظيم أن بيانات أجهزة التتبع "GPS" أظهرت أن ناقلة المواد البترولية كانت تسير بسرعة بلغت نحو 66 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة تتوافق مع الحدود المقررة، مقابل سرعة وصلت إلى 110 كيلومترات في الساعة لسيارة ملاكي، حاول قائدها تجاوز الناقلة بصورة خاطئة قبل الاصطدام بمؤخرتها.

وأوضح أن اصطدام سيارة بالجزء الخلفي لناقلة ثقيلة قد يؤدي إلى اختلال توازنها وفقدان السيطرة عليها، لا سيما إذا وقع التصادم بصورة مفاجئة، مشيرا إلى أن خطورة هذه الحوادث تتضاعف عندما تكون الشاحنة محملة بمواد بترولية قابلة للاشتعال، إذ قد تتحول آثار التصادم إلى حريق واسع يمتد إلى المركبات المحيطة.

وأضاف أن تجاوز السرعات المقررة والمناورات غير الآمنة بين الحارات المرورية من السلوكيات التي ترفع احتمالات التصادم، خصوصا أن مركبات النقل الثقيل تحتاج إلى مسافات أمان أكبر ومساحة كافية للمناورة والتوقف، مقارنة بالسيارات الملاكي.

وشدد على أهمية الالتزام بالسرعات المحددة، وتجنب التجاوزات الخاطئة، والحفاظ على مسافات آمنة بين المركبات، للحد من الحوادث التي قد تتجاوز تداعياتها أطراف التصادم المباشر.

سلامة الطريق

ولا تتوقف تداعيات الحريق عند الخسائر البشرية وتلف المركبات، إذ تمتد المخاوف إلى احتمالات تأثر البنية التحتية للطريق بفعل الحرارة المرتفعة والمواد البترولية المشتعلة.

وفي هذا السياق، أوضح عبد العظيم أن تعرض طبقات الرصف الأسفلتية لدرجات حرارة مرتفعة، بالتزامن مع اشتعال المواد البترولية، قد يؤثر على خصائصها الفنية، خاصة مادة "البيتومين" المسؤولة عن تماسك مكونات الخلطة الأسفلتية، وهو ما قد ينعكس على قدرة الرصف على تحمل الأحمال المرورية.

وأكد أن تحديد حجم الأضرار يتطلب إجراء فحوصات هندسية ومعملية متخصصة، تشمل اختبار طبقات الأسفلت وفحص الحواجز الخرسانية والعناصر المحيطة بموقع الحادث، لافتا إلى أن إزالة آثار الحريق والمعاينة الظاهرية لا تكفيان وحدهما للحكم على سلامة الطريق.

وأشار إلى أن هذه الفحوصات ضرورية للكشف عن أي أضرار غير ظاهرة قد تؤثر على كفاءة الطريق وسلامة مستخدميه، قبل إعادة تشغيله بصورة طبيعية.

مواعيد السير والمسارات

وفيما يتعلق بتنظيم حركة ناقلات المواد البترولية على الطرق، قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة والخبير المروري، إن طبيعة هذه المركبات تفرض التعامل مع تحركاتها باعتبارها ملفا يرتبط بسلامة الطرق وإدارة المرور، وليس مجرد تنظيم لمواعيد سير الشاحنات، موضحا أن وجودها خلال فترات الكثافات المرورية المرتفعة قد يزيد من تعقيدات التعامل مع الحوادث، ويحد من قدرة السيارات المحيطة على المناورة أو إخلاء موقع الخطر بسرعة.

وأشار إلى أهمية إعادة تقييم مواعيد تحرك ناقلات المواد البترولية، ودراسة تقليص وجودها خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، مع تنظيم رحلاتها في الفترات الأقل كثافة، بما يحقق التوازن بين استمرار إمدادات الوقود ومتطلبات السلامة المرورية.

وأضاف أن تخصيص مسارات أو حارات مستقلة لمركبات النقل الثقيل، حيثما تسمح طبيعة الطريق، من شأنه تقليل الاحتكاك بينها وبين السيارات الملاكي، والحد من مخاطر التداخل المروري، خصوصا على الطرق والمحاور ذات الكثافات المرتفعة.

وأكد قريطم أهمية عدم الاكتفاء بالفحص الفني الدوري لناقلات المواد البترولية، بل ضرورة إحكام الرقابة على جاهزيتها التشغيلية، والتأكد من كفاءة أنظمة التأمين ومعدات مكافحة الحريق والتعامل مع التسربات، إلى جانب التأكد من التزامها بالحمولات المقررة.

وشدد على أهمية تأهيل سائقي هذه المركبات من خلال برامج تدريبية متخصصة، تضمن إلمامهم بقواعد القيادة الآمنة وطبيعة التعامل مع المواد الخطرة، وكيفية التصرف عند وقوع أعطال أو حوادث مفاجئة، فضلا عن وضع إجراءات واضحة للاستجابة للطوارئ.

تشديد الرقابة

وفي سياق متصل، دفعت تداعيات الحادث النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات إلى المطالبة بإعادة النظر في منظومة نقل المواد البترولية والخطرة، مؤكدة أن تأمين هذه الشاحنات لا يرتبط فقط بسلامة المركبات، وإنما يمتد إلى تنظيم رحلاتها ومراقبة تشغيلها وتأهيل سائقيها.

ودعت النقابة إلى مراجعة مواعيد التحرك والمسارات، وتفعيل أنظمة التتبع الإلكتروني لمراقبة السرعة وخطوط السير، إلى جانب إجراء فحوص فنية دورية للصهاريج ومعدات الإطفاء. كما شددت على أهمية تدريب السائقين على التعامل مع الطوارئ، وتطوير قدرات الإسعاف والحماية المدنية على الطرق، بما يضمن سرعة التدخل والحد من تداعيات الحوادث حال وقوعها.

حادث الوراق

وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي تحول خلاله تصادم سيارة نقل محملة بمواد بترولية إلى حريق واسع امتدت ألسنته إلى عدد من المركبات المارة، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة، وسط استنفار من قوات الحماية المدنية والإسعاف للتعامل مع تداعيات الواقعة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 31 حالة وفاة و21 مصابا، فيما كشفت المعاينة الأولية للنيابة العامة عن تفحم 27 مركبة، تنوعت بين سيارات خاصة ودراجات بخارية، بالتزامن مع استمرار التحقيقات لتحديد أسباب التصادم وملابسات اندلاع الحريق.