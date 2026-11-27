وشهدت مصر حالة واسعة من التضامن المجتمعي في أعقاب الحادث، الذي أسفر عن مصرع 31 شخصا وإصابة 26 آخرين، إذ توالت المساهمات المالية من رجال أعمال مصريين وعرب، ومؤسسات حكومية وخاصة، وجمعيات أهلية، بالتزامن مع إقبال المواطنين على التبرع بالدم للمصابين.

وكشف مصدر في مجلس الوزراء المصري، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن إجمالي التبرعات المالية حتى مساء الخميس 26 نوفمبر بلغ 346 مليون جنيه (6.31 ملايين دولار)، بالإضافة إلى تبرعات عينية تمثلت في 6 سيارات، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 10 ملايين جنيه (182 ألف دولار)، لتعويض عدد ممن فقدوا سياراتهم في الحادث.

خريطة التبرعات

وبحسب الأرقام التي كشف عنها المصدر الحكومي، توزعت المساهمات المالية على عدة قطاعات وفئات، على النحو التالي:

رجال الأعمال المصريون والشركات والغرف التجارية والعقارية : 161 مليون جنيه (2.94 مليون دولار) .

مليون جنيه (2.94 مليون دولار) رجال الأعمال والشخصيات العربية : 53 مليون جنيه (967 ألف دولار)، من بينها 43 مليون جنيه (784 ألف دولار) من السعودية و10 ملايين جنيه (182 ألف دولار) من الإمارات .

مليون جنيه (967 ألف دولار)، من بينها 43 مليون جنيه (784 ألف دولار) من السعودية و10 ملايين جنيه (182 ألف دولار) من الإمارات القطاع المصرفي : 60 مليون جنيه (1.09 مليون دولار)، بتوجيه من البنك المركزي المصري، وبالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر .

مليون جنيه (1.09 مليون دولار)، بتوجيه من البنك المركزي المصري، وبالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر قطاع الطيران المدني : 30 مليون جنيه (547 ألف دولار)، بمشاركة العاملين بالوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، وشركات الطيران الخاصة والوكالات العاملة في مصر .

مليون جنيه (547 ألف دولار)، بمشاركة العاملين بالوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، وشركات الطيران الخاصة والوكالات العاملة في مصر الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية : 32 مليون جنيه (584 ألف دولار)، بالإضافة إلى 6 سيارات خاصة .

مليون جنيه (584 ألف دولار)، بالإضافة إلى 6 سيارات خاصة بيت الزكاة والصدقات المصري : 10 ملايين جنيه (182 ألف دولار)، بتوجيهات من شيخ الأزهر الشريف .

وأشار المصدر الحكومي إلى أن المساهمات تستهدف دعم أسر المتوفين والمصابين، فضلا عن المتضررين الذين فقدوا مصادر أرزاقهم جراء الحريق.

200 مليون جنيه إضافية مرتقبة

ومن المتوقع أن تشهد حصيلة التبرعات ارتفاعا كبيرا خلال الفترة المقبلة، مع انضمام شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصرية إلى جهود دعم المتضررين من الحادث.

وكشف مصدر في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، عن توقعات بألا تقل قيمة التبرعات من خلال قطاع الاتصالات عن 200 مليون جنيه (3.65 ملايين دولار).

وأوضح المصدر أن شركات المحمول تتيح لمشتركيها التبرع لضحايا الحادث من خلال المحافظ الإلكترونية، على أن تقدم كل شركة مساهمة مالية تعادل قيمة التبرعات التي يقدمها مشتركوها.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى إمكانية جمع ما لا يقل عن 100 مليون جنيه (1.82 مليون دولار) من المشتركين، لتقدم الشركات مبلغا مماثلا، بما يرفع إجمالي مساهمات قطاع الاتصالات إلى 200 مليون جنيه (3.65 ملايين دولار) على الأقل.

وأكد المصدر أن التنسيق مع شركات المحمول لمضاعفة قيمة التبرعات جاء بتكليف مباشر من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وفي حال تحقق هذه التوقعات، فإن إجمالي التبرعات المالية والعينية لدعم ضحايا كارثة الوراق سيبلغ نحو 556 مليون جنيه (10.14 ملايين دولار)، أي أكثر من نصف مليار جنيه.

وكانت الكارثة قد وقعت مساء الأربعاء، إثر تصادم سيارة بناقلة مواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، ما أدى إلى انقلاب الناقلة وتسرب حمولتها من البنزين واشتعال النيران، التي امتدت إلى عدد من السيارات والدراجات النارية المجاورة.