وأعلن آبي أحمد المبادرة في 24 نوفمبر، فيما أعلنت الحكومة السودانية رفضها في اليوم التالي. وقالت في بيانها إن إثيوبيا لا تستوفي شرط الحياد اللازم لاستضافة الحوار أو تيسير أعماله.

وكانت المبادرة تطرح حوارا بين الأطراف السودانية لبحث وقف الحرب وفتح مسار سياسي.

رفض المبادرة ومسار وقف الحرب

ووضع عمر القرار في سياق مواقف سابقة من جهود الوساطة، مشيرا إلى انسحاب سلطة بورتسودان من منبر جدة في المرحلة الأولى من الحرب، ورفضها مبادرتي الهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" والاتحاد الأفريقي.

وقال إن "الأمر يتعلق بالموقف من السلام نفسه"، معتبرا أن تكرار الرفض يطرح سؤالا بشأن البديل الذي تقدمه قيادة الجيش لإنهاء القتال.

واستبعد عمر إمكان الحسم العسكري، مستندا إلى تجارب الحروب الأهلية في السودان، التي قال إن أيا منها لم ينته بانتصار عسكري حاسم لأحد أطرافها.

ورأى أن استمرار الحرب يخدم مصالح أطراف تستفيد منها سياسيا واقتصاديا، وفي مقدمتها، بحسب تقديره، عناصر من النظام السابق تسعى إلى الاحتفاظ بنفوذها.

وربط عمر تعثر جهود السلام أيضا بموقع السودان في المحافل الإقليمية. وأشار إلى أن سلطة بورتسودان تسعى منذ عام 2021 إلى استعادة مشاركة السودان في الاتحاد الأفريقي، الذي علق عضويته عقب التغيير غير الدستوري للسلطة في ذلك العام. ورأى أن تعطيل مبادرات السلام يزيد صعوبة مساعيها للحصول على اعتراف دولي أوسع.

المدنيون يدفعون كلفة القتال

وعزا عمر تدهور الأوضاع المعيشية إلى تراجع الإنتاج وتوجيه الموارد الشحيحة إلى المجهود الحربي. وقال إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أقر في حديث علني بوجود مجاعة وأزمات اقتصادية.

واعتبر عمر أن استمرار القتال يعرقل تخفيف معاناة السودانيين، في ظل تدهور الخدمات وتراجع قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية.

وأشار إلى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف في غرب كردفان والنيل الأزرق، وقال إن المدنيين تعرضوا للاستهداف خلال عمليات للجيش وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة.

واستشهد بما قال إنه حدث في الجنينة والفاشر خلال عمليات للدعم السريع، وفي الجزيرة والخرطوم خلال عمليات للجيش. وأضاف أن اتهام السكان بالتعاون مع الطرف الآخر تحول في بعض الحالات إلى ذريعة لاستهدافهم.

كما رأى عمر أن تقدم أي من الطرفين ميدانيا لا يخفف معاناة المدنيين ما دام القتال مستمرا، مشيرا إلى أن آثار الحرب تمتد من الخسائر المباشرة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وغياب الخدمات.

هدنة فورية وتوسيع حظر السلاح

ودعا عمر إلى توسيع حظر السلاح ليشمل جميع أنحاء السودان، بما في ذلك الطائرات المسيرة، مشيرا إلى اتساع نطاق استخدامها في الحرب وسقوط مدنيين جراء هجماتها. ورأى أن قيادات القوات تتحمل مسؤولية الضربات التي تستهدف المدنيين.

وحذر كذلك من تداعيات اعتماد قيادة الجيش على تشكيلات مسلحة تقاتل إلى جانبها. وأشار إلى مشاركة القوات المشتركة في كردفان وتشكيلات أخرى في النيل الأزرق، معتبرا أن تعدد مراكز القرار العسكري يضعف قدرة الدولة على ضبط السلاح ويهدد وحدة مؤسساتها.

وحدد عمر الأولوية العاجلة في إقرار "هدنة إنسانية فورية شاملة غير مشروطة"، ضمن إطار زمني محدد، لإتاحة وصول الغذاء والدواء إلى المتضررين. ودعا إلى مساءلة أي طرف يخرق الهدنة، معتبرا أن وقف القتال هو الخطوة الأولى لتخفيف معاناة المدنيين.