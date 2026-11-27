وقال عون، خلال استقباله وفدا من منطقة إيل دو فرانس، التي تضم باريس وضواحيها، برئاسة رئيسة مجلس المنطقة فاليري بيكريس، إن أهداف لبنان تشمل أيضا عودة النازحين وتحرير الأسرى، مشددا على التزام بلاده باتفاق الإطار.

وأضاف أن إسرائيل لم تنفذ الاتفاق، وأن لبنان ينتظر تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة لمعرفة السياسة التي ستتبعها.

ورحب عون بأي مساعدة فرنسية، مؤكدا أن استقرار لبنان ينعكس إيجابا على الاستقرار في فرنسا وأوروبا.

من جهتها، أعربت بيكريس عن تضامنها مع لبنان، وأعلنت تقديم منح مدرسية لتلامذة في مدارس بجنوب البلاد، إلى جانب إقامة توأمة مع قرى جنوبية.

وتأتي تصريحات عون امتدادا لمواقف أعلنها في خطاب عيد الاستقلال، حين اعتبر أن استكمال استقلال لبنان يواجه عقبتين مترابطتين هما الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من أراضيه، والتدخل الخارجي عبر سلاح وقرار خارج سلطة الدولة.

وأكد عون حينها أن مشروعه يقوم على معالجة الملفين بالتزامن، عبر إنهاء الاحتلال وحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على أن ضمان أمن اللبنانيين يتطلب دولة واحدة وجيشا واحدا وسلطة شرعية واحدة.

ودافع الرئيس اللبناني عن اعتماد الدبلوماسية لاستعادة الحقوق، قائلا إن التفاوض لا يعني التنازل عنها، وإن السلام لا يتعارض مع الكرامة.

وعلى الجانب الإسرائيلي، تتواصل مفاوضات تشكيل الحكومة عقب انتخابات أكتوبر التي لم تمنح أي من التكتلين أغلبية واضحة. وأعلن حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت اتفاقين ائتلافيين مع حزبي "إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، لكنه لا يزال بحاجة إلى شركاء إضافيين لتأمين الأغلبية البرلمانية، فيما يواصل بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة تصريف الأعمال.