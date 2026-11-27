وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إنه يدعم إخضاع جميع الأسلحة للسيطرة الحصرية للدولة، إلى جانب جهود الزيدي لبناء عراق "موحد ومزدهر وقوي، يتخذ قراراته السياسية بنفسه".

وتأتي تصريحات ترامب بالتزامن مع تحركات عراقية لتعزيز الرقابة على الحدود وملاحقة شبكات تهريب النفط الخام ومشتقاته.

وأعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، الخميس، إغلاق منفذين مع سوريا وإيران كانا يداران من قبل إقليم كردستان، من دون إعلان أسباب القرار أو مدة سريانه.

وفي ملف تهريب النفط، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، الخميس، أحكاما بالسجن 15 عاما بحق 11 شخصا أدينوا بتهريب النفط العراقي إلى دولة مجاورة لم يعلن اسمها. وأبقت المحكمة للجهات المتضررة الحق في المطالبة بالتعويض.

وجاءت الأحكام وسط حملة أمنية وعسكرية لملاحقة مهربي النفط في مناطق متفرقة من العراق، شملت منطقة جرف الصخر في محافظة بابل.

وكان جهاز الأمن الوطني قد أعلن إحباط محاولات لسرقة النفط وتهريب مشتقاته، وضبط خراطيم مرتبطة بصورة غير قانونية بأنبوب نفطي في منطقة اللحيس، إضافة إلى مركبة معدلة لتهريب الوقود في كركوك.