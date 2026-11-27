وقال كاتس، في منشور على منصة "إكس"، إن استراتيجية منصور عباس وقادة حماس الذين قتلوا في غزة، يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى، تقوم، بحسب زعمه، على إظهار الاهتمام بالازدهار الاقتصادي للسكان، مع السعي إلى إقامة كيان إسلامي يمحو إسرائيل من الوجود.

واتهم حماس بالسعي إلى تحقيق أهدافها عبر الحرب، فيما اتهم عباس بالعمل من خلال التأثير في المنظومة السياسية الإسرائيلية، واصفا إياه بأنه "ممثل جماعة الإخوان المسلمين في إسرائيل".

وربط كاتس هذه الاتهامات بما وصفه بنجاح حماس في خداع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023، قائلا إنه اطلع على تحقيقات تتعلق بهذا الملف.

وهاجم أيضا أفيغدور ليبرمان، مستخدما تعبير "الليبرمانية" لوصف ما اعتبره تغليب الخصومة الشخصية مع بنيامين نتنياهو على الاعتبارات الأيديولوجية ومصلحة الدولة.

كما اتهم اليسار ومؤسسات داعمة له باضطهاد الحريديم، معتبرا أنهم يستخدمون "بيدقا" في ترتيبات سياسية حذر من تداعياتها.

وختم كاتس بالدعوة إلى توحيد صفوف القوى السياسية التي وصفها بالحريصة على مصلحة الدولة، مؤكدا أنه يدق "ناقوس الخطر" بشأن مستقبل إسرائيل وأمنها.