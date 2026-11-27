وأفاد مصدر طبي يعمل في مستشفى محلي وكالة "فرانس برس" بأن الضربة وقعت، الخميس، في منطقة غبيش الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، واستهدفت شاحنة كانت تقل 25 مدنياً يعملون في تجارة الصمغ العربي، وكانوا في طريقهم من سوق منعم إلى سوق غبيش.

وقال شاهد عيان للوكالة إن المسيّرة استهدفت الشاحنة في أثناء سيرها، فيما أكد شاهد آخر أن المركبة أُصيبت بصاروخ أطلقته الطائرة، ما أدى إلى سقوط القتلى والمصابين.

امتداد لقصف متواصل

تأتي ضربة المركبة بعد سلسلة هجمات للجيش في غرب كردفان، طالت قرى ومناطق سكنية ومراكز لإيواء النازحين، وأوقعت عشرات القتلى ودفعت آلاف المدنيين إلى الفرار نحو الأودية والمزارع المفتوحة.

وكانت تقارير قد وثّقت تعرض منطقة "أبو قلب"، في محلية أبو زبد، لخمس هجمات متتالية بالمسيّرات التابعة للجيش، أسفرت، وفق مجموعة "محامو الطوارئ"، عن مقتل 35 مدنياً، بينما قدّرت مصادر محلية الحصيلة بنحو 50 قتيلاً.

وأدت تلك الهجمات إلى نزوح نحو 7 آلاف شخص من أصل 10 آلاف كانوا يعيشون في المنطقة، وسط نقص حاد في المياه والغذاء والوقود والأدوية، وتعذر إسعاف الجرحى ورعاية الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.

كما استهدفت مسيّرة تابعة للجيش مدرسة في غبيش كانت تُستخدم مركزاً لإيواء النازحين، ما أسفر عن مقتل 16 مدنياً وإصابة 10 آخرين، ضمن قصف استمر 3 أيام وشلّ الحركة داخل المدينة.

وأثارت تلك الوقائع، إلى جانب خطابات التحريض والتهديد بالسحق والطرد التي أطلقتها كتائب وميليشيات إسلامية وجهوية متحالفة مع الجيش، مخاوف حقوقية من تحوّل العمليات العسكرية إلى أداة لتهجير بعض المكونات السكانية قسراً من مناطقها، ما دفع منظمات محلية إلى المطالبة بتحقيق دولي مستقل، وحفظ الأدلة، ومحاسبة المسؤولين.

وتعزز ضربة المركبة المدنية هذه المخاوف؛ إذ لم يكن الضحايا داخل موقع عسكري أو في ساحة اشتباك، بل كانوا ركاباً على طريق بين سوقين.

ومع تكرار قصف المنازل والمدارس ووسائل النقل، تواجه قيادة الجيش السوداني أسئلة متصاعدة بشأن استهدافها المتواصل للمدنيين في كردفان ودارفور، وعدم تقيدها بقواعد الاستهداف أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.