وتتصدر هذه التحديثات طائرة A33 الجديدة، التي تستعد الشركة لإدخالها الخدمة اعتباراً من سبتمبر 2027، إلى جانب خطة لتوسيع شبكة صالاتها وتوحيد هويتها التصميمية المستوحاة من أبوظبي.

وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية نمو أوسع للناقلة الوطنية الإماراتية، تقوم على استثمار 20 مليار دولار في الطائرات الجديدة وتجربة الضيوف، بما يعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، ويرسخ مكانتها في قطاع السفر.

"Beyond Borders".. رؤية جديدة تستلهم طموح أبوظبي

أطلقت الاتحاد للطيران حملة علامتها التجارية الجديدة "Beyond Borders"، التي تستلهم روح الطموح والتطور في أبوظبي، وتقوم على فكرة تجاوز الحدود التقليدية واستكشاف آفاق جديدة، سواء على مستوى السفر أو التجارب الإنسانية التي تتيحها الرحلات.

وتعكس الحملة فلسفة الشركة في ربط نموها بطموحات أبوظبي، التي انطلقت منها قبل أكثر من عقدين، وتحويل هذه الرؤية إلى تجربة متكاملة تشمل مختلف مراحل رحلة الضيف، من لحظة الوصول إلى المطار وحتى بلوغ الوجهة النهائية.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن "Beyond Borders" تمثل فصلاً جديداً في مسيرة الشركة، مشيراً إلى أن الوجهات التي تحلق إليها، والضيوف الذين تستقبلهم، والشراكات التي تبنيها، تعكس الطموح ذاته الذي قامت عليه أبوظبي.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تمكين ضيوفها من خوض تجارب تتجاوز مجرد الوصول إلى الوجهة، من خلال تطوير الخدمات والمنتجات وتعزيز الترابط بين مختلف مراحل السفر.

وتترجم هذه الرؤية إلى استثمارات بقيمة 20 مليار دولار على مدى عشر سنوات، تشمل شراء طائرات جديدة، وتطوير تجربة الضيوف، وتوسيع شبكة الوجهات العالمية لتتجاوز 150 وجهة، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية.

طائرة A330 الجديدة.. أجنحة خاصة ومقصورات مطورة

وفي إطار تطبيق هذه الرؤية، كشفت الاتحاد للطيران عن المقصورات الجديدة لطائرة A330، التي جرى تقديمها للمرة الأولى خلال سوق السفر العربي، على أن تدخل الخدمة اعتباراً من سبتمبر 2027، مع انضمام 15 طائرة من هذا الطراز إلى الأسطول خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتستهدف الطائرة دعم عمليات الشركة في الأسواق الإقليمية ومتوسطة المدى، من خلال مقصورة تضم ثلاث درجات سفر، صُممت لتوفير مستويات أعلى من الراحة والخصوصية، والاستجابة للطلب المتزايد على خدمات السفر الفاخر.

وتضم الدرجة الأولى أربعة أجنحة خاصة مزودة بأبواب منزلقة توفر الخصوصية الكاملة، وشاشات بقياس 32 بوصة، وخيارات للشحن اللاسلكي ومساحات تخزين شخصية، فضلاً عن مساحة تتيح للضيف استقبال مرافق لتناول الطعام أو قضاء الوقت معه خلال الرحلة.

أما درجة الأعمال، فتضم 24 مقعداً قابلاً للتحول بالكامل إلى أسرة مسطحة، مع إمكانية الوصول المباشر إلى الممر، وأبواب منزلقة، وشاشات بقياس 17.3 بوصة، إلى جانب خيارات للشحن اللاسلكي والسلكي.

وتوفر الدرجة السياحية 252 مقعداً، مزوداً بشاشات لمس عالية الدقة بقياس 13.3 بوصة، ومسند رأس مصمم خصيصا للاتحاد للطيران، فيما خصصت الشركة 32 مقعداً بمساحات إضافية للأرجل تصل إلى أربع بوصات.

ولا تقتصر تحديثات المقصورات على طائرة A330، إذ تعمل الشركة على نقل ملامح التصميم الجديد إلى طائرات A321LR، التي تقدم بالفعل أجنحة للدرجة الأولى ومقاعد لدرجة الأعمال تتحول إلى أسرّة مسطحة، في خطوة تستهدف توفير تجربة سفر أكثر اتساقاً عبر مختلف طرازات الأسطول.

كما تواصل الاتحاد للطيران تعزيز حضور الدرجة الأولى، من خلال زيادة عدد المقاعد المخصصة لها على امتداد أسطولها، مع الإبقاء على مقصورة "الإيوان" والدرجة الأولى على متن طائرات A380 ضمن أبرز منتجاتها الفاخرة.

صالات عالمية بهوية تصميمية موحدة.. البداية من لندن

وعلى الأرض، أعلنت الاتحاد للطيران عن خطة لتطوير جيل جديد من صالات الانتظار التابعة لها حول العالم، تبدأ من صالة الشركة في مطار لندن هيثرو، التي من المقرر إعادة افتتاحها في صيف 2027، لتكون أول صالة تطبق الهوية التصميمية الجديدة المستوحاة من مفهوم "Beyond Borders".

وتستلهم هذه الهوية عناصرها من طبيعة أبوظبي وهندستها المعمارية وما شهدته من تحولات عمرانية، بهدف نقل ملامح الإمارة إلى مختلف المساحات التي يمر بها الضيوف خلال رحلاتهم.

ومن المقرر أن تشمل التحديثات عناصر التصميم والمواد والإضاءة والتفاصيل الداخلية، مع توفير مساحات مخصصة لضيوف درجتي الأعمال والأولى، إلى جانب أجنحة خاصة للمسافرين على متن مقصورة "الإيوان".

وتمثّل صالة لندن هيثرو بداية مرحلة جديدة في تجربة الضيافة الأرضية للشركة، إذ تهدف الاتحاد للطيران إيجاد رابط واضح بين الصالات والطائرات من خلال التصميم والضيافة وتجارب الطعام والخدمات.

ولا يستهدف التصيم الجديد جعل جميع الصالات متطابقة، بل منحها هوية مشتركة تتيح للضيوف التعرف على تجربة الاتحاد للطيران أينما كانوا، مع الحفاظ على خصوصية كل موقع وطبيعته.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع برنامج استثماري بقيمة مليار دولار لتحديث الأسطول، ضمن خطة الشركة الأوسع البالغة 20 مليار دولار لتطوير الطائرات وتجربة الضيوف.

ومن المنتظر أن تتوسع هذه التحديثات تدريجياً لتشمل مختلف صالات الشركة ومقصورات طائراتها، بما يعزز التكامل بين الخدمات الأرضية والتجربة على متن الطائرة، ويمنح الضيوف تجربة أكثر ترابطاً من بداية الرحلة حتى نهايتها.