فقد ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن شابا قتل وأصيب آخر، الجمعة، إثر قصف الجيش الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في جباليا شمال قطاع غزة.

وأضافت "وفا" أن عددا من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، أصيبوا جراء قصف إسرائيلي لشقة سكنية في بناية بحي الرمال غرب مدينة غزة.

كما قتل فلسطيني بغارة إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى البريطاني في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب ما أفاد مراسلنا.

يأتي ذلك في وقت شنت فيه طائرات إسرائيلية غارات استهدفت 4 منازل تقع خارج الخط الأصفر في أحياء الشجاعة والتفاح شرقي مدينة غزة ودمرتها بالكامل بعد إخلائها من سكانها.

وكانت وكالة "وفا" ذكرت في تقرير لها، أمس الخميس، حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 74,772 قتيلا، و176,298 مصابا.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن إجمالي الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1,705 قتيلا، والإصابات إلى 6,163، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 851، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن ضحايا انهيارات المباني والانهيارات الرملية، 4 بينهم 3 أطفال وسيدة جراء انهيار جرف رملي على خيام النازحين، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا جراء انهيارات المباني والانهيارات الرملية إلى 56 حالة.