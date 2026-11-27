وأعلنت السلطات في البلدين، بالتزامن في الثاني من الشهر الجاري، تنفيذ عمليتين أسفرتا عن توقيف متورطين. وتزامن ذلك مع تقارير أمنية واستخباراتية عن البحث عن مسارات برية بديلة وأكثر تعقيدا، تشمل العراق وسوريا، وأخرى عبر إقليم كردستان العراق وتركيا.

وخلال حديثه لسكاي نيوز عربية، اعتبر الخبير بالشؤون الأمنية والاستراتيجية ضياء قدور أن التنسيق بين الدولتين يضيّق منافذ التهريب، بينما أكد الباحث بالعلاقات الدولية علي شكر أن حزب الله سيواصل محاولة الحصول على السلاح رغم صعوبة الإمداد.

تنسيق بين الحكومتين بدل الميليشيات

يرى قدور أن حزب الله يخطئ إذا اعتقد أن الجغرافيا السورية ما زالت متاحة لتمرير الأسلحة بالتسامح الذي عرفه سابقا.

وقال إن الجيش السوري سيطر على قواعد ومستودعات ومخزونات كانت تستخدمها الميليشيات العابرة للحدود والحرس الثوري الإيراني.

ووصف التقارب السوري اللبناني بأنه "لحظة تاريخية"، معتبرا أن العلاقات تتطور بين الحكومتين ومؤسساتهما، لا عبر الجماعات المسلحة.

واستشهد بزيارة وزير الداخلية اللبناني الحجار إلى سوريا، وبالتزامن بين عمليات الضبط، باعتبارهما مؤشرين إلى سعي البلدين لفرض السيادة. وأضاف أن دمشق أحبطت أكثر من ست عمليات لتهريب المخدرات والأسلحة خلال الشهرين الماضيين، بحسب المعلومات التي عرضها.

متفجرات تثير أسئلة الاستخدام

توقف قدور عند ضبط متفجرات وصواعق على جانبي الحدود، معتبرا أن الكميات تطرح تساؤلات بشأن الأهداف التي كانت معدة لها.

ورجح ارتباطها بمحاولات إعادة بناء ترسانة الحزب، وربما استخدامها في مواجهة داخلية أو تفجيرات في سوريا. وتبقى هذه احتمالات يطرحها قدور، دون أن يعرض ما يحسم وجهة الاستخدام أو يثبت وجود خطة محددة.

كما تحدث عن انتقال شبكات مخدرات إلى البقاع والهرمل بعد تضييق الإنتاج في سوريا، مشيرا إلى ضبط شحنة تتجاوز 750 ألف حبة كبتاغون.

طرق أخطر ورقابة أشد

قال قدور إن اتصالات مستمرة تربط الحرس الثوري وميليشيات عراقية بعناصر سابقة في البوكمال ودير الزور، وإن السلطات السورية تراقب هذه التحركات وتعمل على تعطيلها.

ويرى أن تضييق المسارات دفع حزب الله إلى الاعتماد على ممرات جبلية ضيقة وخطرة، بالتزامن مع تشديد الرقابة اللبنانية على مطار بيروت.

وبحسب قراءته، لا يعني ذلك توقف المحاولات، بل ارتفاع صعوبتها وتراجع قدرة الشبكات على استخدام الأراضي السورية ممرا مفتوحا للإمداد.

شكر: المحاولات لن تتوقف

في المقابل، أقر شكر بأن حزب الله خسر المسار السوري الذي اعتمد عليه سابقا، وأن إدخال السلاح عبر مطار بيروت والمرفأ والحدود البرية بات صعبا.

لكنه أكد أن الحزب سيواصل السعي للحصول على الأسلحة، وأن قرار الاستمرار يعود إلى قيادته. ومع إقراره بحق الدولة اللبنانية في اتخاذ قرارات ميدانية، تمسك بما وصفه بـ"الحق في المقاومة".

وربط موقفه باستمرار التهديد الإسرائيلي، معتبرا أن سكان الجنوب يعبرون عن خياراتهم عبر الانتخابات، ومستندا إلى دور الحزب في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب عام 2000 للدفاع عن شرعية سلاحه.

سوريا تكشف عمق الخلاف

امتد التباين إلى دوافع تدخل حزب الله في سوريا. فقال شكر إن التدخل جاء لحماية قرى لبنانية بعد دخول جماعات إرهابية إلى الحدود اللبنانية.

ورفض قدور هذه الرواية، مؤكدا أن الحزب ساند النظام السوري منذ بداية الاحتجاجات وحتى سقوطه. ويعكس الخلاف تباعدا يتجاوز طرق الإمداد إلى شرعية دور الحزب، فيما يتفق الطرفان على أن محاولات التسليح تواجه قيودا أشد من السابق.