وعلى سكاي نيوز عربية، اعتبر الكاتب والباحث السياسي منير الجاغوب أن التصعيد يستهدف فرض واقع يدفع الفلسطينيين إلى المغادرة، بينما قال عضو حزب الليكود مودي سعد إن العمليات تواصل أهدافا حددتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، ولا ترتبط بمفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

أهداف الحرب أم مشروع ترحيل

يرفض سعد اعتبار تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحولا في السياسة، مؤكدا أن إسرائيل لن تقبل ببقاء حماس في القطاع، وأن الحركة لا تزال موجودة بين السكان رغم السيطرة الإسرائيلية على نحو 70 بالمئة من مساحته، وفق تقديره.

وينفي ارتباط التصعيد بمكاسب انتخابية لنتنياهو، قائلا إن الانتخابات انتهت وإن آيزنكوت كلف بتشكيل الحكومة، بينما تستمر الحكومة الحالية في ممارسة صلاحياتها إلى حين انتقال السلطة.

أما الجاغوب فيقرأ التهديد بإجلاء مليون فلسطيني باعتباره تأكيدا على أن الترحيل يتقدم على الإعمار في الحسابات الإسرائيلية. ويرى أن استمرار الضغط العسكري يعرقل الانتقال إلى ترتيبات سياسية وإدارية جديدة.

من يعطل تنفيذ الاتفاق

يقول الجاغوب إن الاتفاق الذي رعته واشنطن يقوم على نزع سلاح حماس مقابل انسحاب إسرائيل، ويؤكد أن الفصائل ملتزمة بوقف الأعمال المسلحة، فلا تطلق صواريخ أو تنفذ كمائن، بحسب روايته.

ويعتبر أن الاغتيالات والعمليات الإسرائيلية تمثل خروقات يومية، في ظل غياب ضغط دولي كاف لإيقافها وتحويل الترحيب بالاتفاق إلى التزام فعلي ببنوده.

في المقابل، يحمل سعد حماس مسؤولية تعثر التقدم، لأنها لم تسلم سلاحها. كما ينتقد السلطة الفلسطينية لعدم تعزيز حضورها في القطاع، ويرى أنها كان ينبغي أن تتدخل لدفع الحركة إلى التخلي عن ترسانتها.

الإدارة والإعمار خلف الخلاف

يربط الجاغوب استمرار التصعيد بعدم مباشرة اللجنة الإدارية ومجلس السلام مهامهما داخل غزة، معتبرا أن دخولهما سيؤسس لمرحلة لا يريدها نتنياهو.

ويشير إلى أن إعادة الإعمار تتطلب بيوتا متنقلة بدلا من الخيام، وتأهيل البنية التحتية، لكنه يتهم إسرائيل بمنع توفير هذه المتطلبات.

كما يتحدث عن جمعيات لها مكاتب في تل أبيب ترتب مغادرة فلسطينيين إلى الخارج، ويستشهد بخروج عائلات بصورة يومية. ويصف ذلك بأنه "ترحيل ناعم" يتزامن مع الاغتيالات والضغط على السكان، وهي اتهامات يوردها ضمن قراءته لأهداف السياسة الإسرائيلية.

السيطرة العسكرية وفرض الواقع

يختلف الضيفان أيضا بشأن حدود السيطرة على غزة. فمقابل تقدير سعد سيطرة إسرائيل على 70 بالمئة، يقول الجاغوب إنها تتحكم بكامل القطاع وحدوده، ويرفض استخدام وجود حماس في المساحة المتبقية مبررا لتعطيل الإدارة والإعمار.

ويرى أن إسرائيل تسعى إلى تثبيت ما تحققه ميدانيا في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بدلا من التراجع عنه ضمن تسوية سياسية.

كما يحمل حكومة نتنياهو مسؤولية تعزيز حماس سابقا على حساب السلطة الفلسطينية، بهدف تكريس الانقسام، معتبرا أن نتائج هذه السياسة ارتدت على الحكومة الإسرائيلية نفسها.

الحكومة المقبلة أمام التنفيذ

يبقي تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة سؤال النهج المقبل مفتوحا. ويقول الجاغوب إن الأخير طرح تصورات متعددة للتعامل مع القطاع، لكن الحكم عليها يتوقف على خطواته الفعلية إذا نجح في تشكيل ائتلاف.

وبين استمرار الحكومة الحالية وتمسكها بنزع سلاح حماس، وتحذيرات الجاغوب من توظيف العمليات لتهجير السكان، يظل الانتقال السياسي في غزة مرتبطا بتنفيذ الالتزامات وبدء عمل المؤسسات المكلفة بإدارة المرحلة التالية.