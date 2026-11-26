وأوضح البيان العسكري الإسرائيلي، أن هذه الصواريخ والمنصات "كانت مهيأة لاستخدامها من قبل عناصر الحزب بهدف إلحاق الضرر بقوات الجيش الإسرائيلي والمواطنين في إسرائيل"، مشيرا إلى أن القصف الجوي جاء للقضاء على هذا التهديد.

وشدد الجيش الإسرائيلي في بيانه على أنه لن يسمح لحزب الله بإيذاء مواطني إسرائيل أو القوات الإسرائيلية، مؤكدا أنه سيواصل العمل على" إزالة التهديدات"، مع التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.

هذا وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، لاحقا بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا، استهدف سهل مرجعيون وبلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، جنوبي البلاد.

وقالت الوكالة، إن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تمشيط من منطقة الخيام في اتجاه سهل مرجعيون.