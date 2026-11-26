وكشف العبودي أن ديوان الرقابة المالية أثبت الأضرار الناجمة عن تصدير نفط إقليم كردستان بعيدا عن شركة "سومو" بأكثر من 100 مليار دولار خلال المدة من 2008 إلى 2025.

وشدد على أن تصدير النفط بعيدا عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) يعد تهربا ما دامت إيراداته لا تدخل خزينة الدولة.

وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء علي الزيدي، الخميس، بإرسال شحنة من "النفط الأبيض" إلى إقليم كردستان، لتلبية احتياجات المواطنين خلال فصل الشتاء.

منافذ رسمية تعمل لـ 24 ساعة

من جانبه، أكد المدير العام للهيئة العامة للجمارك العراقية، ثامر قاسم داود، استمرار العمل في منفذي الوليد (بمحافظة الأنبار) وربيعة (بمحافظة نينوى) الرسميين على مدار 24 ساعة، وسط تنسيق متواصل مع الأجهزة الأمنية.

وقال داود لوكالة الأنباء العراقية، إن المكاتب الجمركية العاملة في المنفذين تواصل أداء مهامها على مدار الساعة، مع استمرار حركة دخول الشاحنات المحملة بالبضائع، وانسيابية الإجراءات الجمركية.

وأضاف أن الجمارك والأجهزة الأمنية تعمل بتنسيق وتعاون مستمرين لضمان انتظام حركة التبادل التجاري، وتعزيز الإجراءات الرقابية والأمنية، ومنع أي محاولات للتهريب أو تجاوز القوانين والتعليمات النافذة.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتسهيل حركة التجارة "المشروعة" عبر المنافذ الحدودية الرسمية، من خلال تنظيم إجراءات دخول البضائع وتدقيقها وإنجاز معاملاتها الكمركية، بما يضمن عدم تعطيل مصالح التجار والمستوردين ويحافظ على حقوق الخزينة العامة للدولة.

وأكد أن استمرار العمل على مدار الساعة يأتي في إطار رفع كفاءة الأداء الميداني، وتعزيز التكامل المؤسسي مع الجهات الأمنية والرقابية، وترسيخ سيادة القانون في المنافذ الحدودية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني ودعم حركة التجارة المشروعة.

يأتي هذا التوضيح من الهيئة العامة للجمارك العراقية، لإزالة اللبس الذي حدث مؤخرا بعد إعلان قيادة قوات الحدود العراقية إغلاق معبر يحمل أيضا اسم "الوليد"، وهو معبر غير رسمي يختلف عن المنفذين الرسميين اللذين تواصل الجمارك العمل فيهما.