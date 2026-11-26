وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة أن العامل المتوفى يحمل الجنسية النيبالية، فيما أصيب أشخاص من جنسيات مختلفة بإصابات متفاوتة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وقال إن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الهجوم، وتعاملت مع الحريق، بينما تتواصل عمليات تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت، الخميس، تعرض مصفاة جازان لهجوم حوثي، مؤكدة أن "استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيقابله رد عسكري حازم".

وسبق أن أعلنت الوزارة، الأربعاء، سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على ميناء جازان، ما أسفر عن أضرار طفيفة دون تسجيل إصابات بين المدنيين.