وقال قائد قوات الحدود، الفريق محمد عبدالوهاب السعيدي، إن الإغلاق شمل منفذ الوليد مع سوريا، الذي حدد موقعه شمالي ربيعة، ومنفذ سرتك بشته مع إيران في محافظة حلبجة.

وكان مصدر محلي قد أفاد بأن قوات حرس الحدود أبلغت المعنيين بقرار إغلاق منفذ بشته، مؤكدة أن القرار صدر من بغداد، وأن دورها يقتصر على تنفيذه.

وأضاف المصدر أن هناك توقعات بإغلاق منفذ شوشمي الحدودي مع إيران خلال الأيام المقبلة، من دون إعلان رسمي يؤكد اتخاذ هذا القرار.

ولم تتضمن التصريحات تفاصيل بشأن ترتيبات حركة العبور بعد إغلاق المنفذين أو موعد إعادة فتحهما.