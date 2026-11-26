وقررت النيابة عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي لأخذ العينات اللازمة لفحص مدى تعاطيه مواد مخدرة.

وكانت النيابة قد أعلنت ضبط السائق، ثم استجوابه ومواجهته بنتائج التحقيقات والمعاينات والأدلة الفنية.

وقالت النيابة إن المتهم أقر بأنه كان يقود سيارته برفقة والده بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المرج نحو الهرم.

وأضاف، خلال استجوابه، أنه أثناء التنقل بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، قبل أن يفقد السيطرة على سيارته وتنحرف إلى أقصى يمين الطريق.

وبحسب التحقيقات، انفجر أحد إطارات الناقلة، فاصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، وتسرب منها البنزين، ما أدى إلى اندلاع الحريق.

وأكدت النيابة استمرار التحقيقات لتحديد المسؤولية الجنائية، وفحص التلفيات وحصر الخسائر واستكمال الإجراءات القانونية.