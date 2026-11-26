وتشمل الأصول، المرتبطة بسلامة ونجله عبر شركتين، 6 عقارات في المملكة المتحدة وعقارين في بلجيكا، فضلا عن حساب مصرفي.

ويؤكد القرار اختصاص القضاء الفرنسي بحجز ممتلكات خارج فرنسا، بعدما طعن فريق الدفاع عن سلامة في هذا الاختصاص أمام محكمة الاستئناف في باريس خلال أكتوبر الماضي.

وأعلن محامو سلامة عزمهم الطعن في القرار أمام محكمة التمييز. ولا يمثل تأييد الحجز حكما بإدانته في القضية.

ويشتبه المحققون في أن سلامة، الذي تولى حاكمية مصرف لبنان بين عامي 1993 و2023، كوّن ثروة عقارية ومصرفية في أوروبا والولايات المتحدة من خلال اختلاس أموال عامة لبنانية، بالتواطؤ مع أطراف أخرى.

وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية في مايو 2023، وهو محتجز حاليا في مستشفى لبناني.

وشملت الاتهامات الرسمية في القضية عشرة أطراف، بينها "إتش إس بي سي برايفت بانك سويس"، التابعة للمجموعة المصرفية البريطانية، للاشتباه في مساعدتها سلامة على اختلاس نحو 330 مليون دولار من مصرف لبنان.

وخلال جلسة مغلقة في الأول من أكتوبر، تحدثت النيابة العامة عن شبكات مالية معقدة استفاد منها سلامة وعائلته والمقربون منه، معتبرة أن رياض وشقيقه رجا أديا الدور الرئيسي في عمليات الاختلاس وغسل الأموال محل التحقيق.

ورحب محامو مصرف لبنان والدولة اللبنانية ومنظمات مكافحة الفساد بالقرار، معتبرين أنه يدعم مساعي استرداد الأموال.

وقال محامي مصرف لبنان، فيليكس دو بيلوي، إن تأييد الحجز سيساعد المصرف على استعادة الأموال التي يتهم سلامة والمقربون منه باختلاسها، مؤكدا ضرورة إعادتها إلى الشعب اللبناني.