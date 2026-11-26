وبات "الديمقراطيون"، بقيادة يائير غولان، ثاني حزب يتفق مع آيزنكوت، بعد حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي أعلن اتفاقه الثلاثاء.

ويملك الحزبان مع حزب آيزنكوت 36 مقعدا في الكنيست، مقابل 61 مقعدا مطلوبة لتحقيق الأغلبية. وحتى بانضمام حزب "معا" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، صاحب المقاعد الـ12، سيظل التحالف بحاجة إلى شركاء إضافيين.

وأمام آيزنكوت مهلة حتى السادس من ديسمبر، قابلة للتمديد 14 يوما، لتشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال برئاسة بنيامين نتنياهو، بعدما أخفقت انتخابات أكتوبر في منح أي من التكتلين أغلبية واضحة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يمنح الاتفاق حزب "الديمقراطيون" أربع حقائب وزارية: الأمن القومي بصلاحيات موسعة، والعمل والرفاه الاجتماعي، والاتصالات، والثقافة والرياضة، على أن تضم الأخيرة مديرية جديدة للديمقراطية.

كما سيتولى الحزب الإشراف على وزارة المساواة الاجتماعية، التي يرجح دمجها مع وزارة العمل والرفاه الاجتماعي.

وعلى المستوى البرلماني، سيحصل الحزب على رئاسة لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست، ومقعد في لجنة اختيار القضاة، إلى جانب منصب الوزير المسؤول عن التنسيق بين الحكومة والكنيست.

وجاء الاتفاق بعد يومين من تعليق "الديمقراطيون" المفاوضات مع "يشار"، وسط خلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية.

ورغم تقدم المفاوضات، لا تزال أحزاب التكتل المناهض لنتنياهو منقسمة بشأن استكمال الأغلبية، بين التحالف مع الأحزاب الحريدية، أو القوائم ذات الأغلبية العربية، أو تشكيل حكومة وحدة مع حزب "الليكود".

ويدفع "الديمقراطيون" نحو ائتلاف يضم القائمتين العربيتين، اللتين حققتا عددا غير مسبوق من المقاعد، فيما يرفض ليبرمان المشاركة في حكومة تعتمد على الأحزاب ذات الأغلبية العربية.

ويدعو ليبرمان، بدلا من ذلك، إلى التحالف مع الحزبين الحريديين، رغم خلافاته معهما، خصوصا بشأن تجنيد الحريديم في الجيش.

أما حزب بينيت، فرغم وجوده ضمن تكتل آيزنكوت، فلم يوقع بعد اتفاقا ائتلافيا رسميا مع "يشار".

وأبدى "الديمقراطيون" استياءه من أربع جولات من المحادثات بين "يشار» و«الليكود" خلال الأيام الأخيرة، لبحث تشكيل حكومة وحدة، من دون تحقيق اختراق حتى الآن.

وحذر ليبرمان، الخميس، من أن نتنياهو يسعى إلى عرقلة تشكيل الحكومة عبر إطالة المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة، ثم البحث عن ذريعة لإفشالها.

واعتبر أن تشكيل حكومة وحدة لن ينهي احتمالات الأزمة، متهما نتنياهو بالسعي إلى افتعال خلافات لاحقا لإعادة إسرائيل إلى الانتخابات.