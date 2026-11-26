وأكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله التزام البنك والقطاع المصرفي بتقديم المساندة لأسر الضحايا والمصابين، بالتنسيق مع أجهزة الدولة، بما يسهم في تخفيف معاناتهم.

وأعرب عبد الله عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان الحريق قد اندلع مساء الأربعاء في شاحنة لنقل الوقود على الطريق الدائري، قبل أن تمتد النيران إلى مركبات مجاورة. وأسفر الحادث عن وفاة 31 شخصا وإصابة 26 آخرين، وفق الحصيلة النهائية المعلنة لوزارة الصحة.

وأعلنت النيابة العامة، الخميس، ضبط المتهم بالتسبب في الحادث، موضحة أنه أقر باصطدام سيارته بناقلة الوقود أثناء تجاوز المركبات، قبل انقلابها وتسرب البنزين منها واندلاع النيران.