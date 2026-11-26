وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، في منشور على منصة "إكس"، إن المصفاة تعرضت لاعتداء حوثي، مؤكدا أن "استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيقابله رد عسكري حازم".

ويأتي استهداف المصفاة غداة إعلان وزارة الدفاع سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على ميناء جازان، ما أدى إلى أضرار طفيفة دون إصابات بين المدنيين. وأوضحت الوزارة حينها أن العمل جار لتحديد نوع المقذوف.