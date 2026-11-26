وقال كاتس، في منشور على منصة "إكس"، إن حماس أمام خيارين: نزع سلاحها طوعا وتجريد القطاع من السلاح وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو تنفيذ الجيش الإسرائيلي ذلك عبر عملية "عربات جدعون 2"، بما يشمل إجلاء مليون شخص إلى الجنوب.

وزعم أن 70 في المئة من أراضي غزة دمرت وأصبحت تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، معتبرا أن سيطرة حماس على المساحة المتبقية "ليست سوى وهم".

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025 بوساطة أميركية، سمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في 53 في المئة من مساحة القطاع.

وكانت حماس قد أعلنت في يوليو الماضي موافقتها على اتفاق لتسليم أسلحتها إلى لجنة فلسطينية من التكنوقراط، تعمل تحت إشراف "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اشترط التحقق من نزع جميع الأسلحة قبل بدء أي انسحاب عسكري. ولم تمض حماس في عملية نزع السلاح، فيما رفضت إسرائيل البدء بسحب قواتها.

وتحمل العملية التي لوح بها كاتس اسم "عربات جدعون 2"، وهو الاسم الذي أطلقته إسرائيل على عمليتها العسكرية للسيطرة على مدينة غزة في أغسطس 2025.

ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل خالد أبو ندى في غارة ليلية على دير البلح وسط القطاع، قضت فيها زوجته أيضا.

ووصف الجيش أبو ندى بأنه رئيس الدائرة الاقتصادية في المكتب السياسي لحماس، واتهمه بإدارة مصارف واستثمارات تابعة للحركة وتوجيه أموال لدعم أنشطتها العسكرية.

من جانبها، وصفت حماس الاستهداف بأنه "جريمة اغتيال"، مؤكدة أن أبو ندى شغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة. ونعته الوزارة بوصفه شخصية تربوية وأكاديمية خدمت قطاع التعليم.

وجاء مقتله بعد استهداف مدير جهاز الأمن الداخلي في حماس محمد أبو نحل، ثم محمد أبو العوف الذي أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، قتله غداة توليه المنصب خلفا لأبو نحل.

وفي مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، أعلن الدفاع المدني مقتل ثلاثة أشخاص في غارة بطائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحين في المنطقة.

وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، إن العمليات الإسرائيلية قتلت نحو 80 عنصرا من حماس خلال الشهر الماضي، مؤكدين مواصلتها.

وتأتي التطورات بينما تستمر مفاوضات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة عقب انتخابات أكتوبر غير الحاسمة، مع سعي غادي آيزنكوت إلى تشكيل ائتلاف، وبقاء نتنياهو مشرفا على العمليات العسكرية.