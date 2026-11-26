وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت في وقت سابق إصابة 4 أشخاص، بينهم مواطن كويتي والعاملان الإيطاليان وشخص يحمل الجنسية الباكستانية، جراء سقوط شظايا عقب رصد طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد والتعامل معها.

وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرار جاهزيتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمنها واستقرارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.