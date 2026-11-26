وبدأت مواقع التواصل الاجتماعي تمتلئ بمنشورات عن أشخاص مفقودين، يرجح ذووهم أنهم كانوا في موقع الحريق عائدين من أعمالهم. واختفى بعضهم تماما، وأُغلقت هواتفهم، ولم يستطع أحد الوصول إليهم بعدها.

في الوقت نفسه، تواجه المستشفيات الحكومية أزمة في التعرف على هوية بعض الجثامين المتفحمة، التي أخفت النيران معالمها تماما، بينما احترقت معها جميع المتعلقات، من هواتف ومستندات هوية.

وهنا يأتي الدور المهم لتحليل "دي إن إيه" في تحديد هوية المتوفين والتعرف عليهم، إذ تستعد مصلحة الطب الشرعي في مصر لإجراء هذا التحليل لمن لم يتمكن ذووهم من التعرف عليهم وظلوا مجهولي الهوية.

عينات لتحديد الضحايا

قال مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة إن النيابة العامة أمرت بالفعل، بعد الانتهاء من رفع آثار الحادث بالكامل ونقل جميع الضحايا والمصابين إلى المستشفى، بأخذ عينات من الجثث المتفحمة لإجراء تحليل "دي إن إيه".

وأوضح، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هذا الإجراء يعد طبيعيا في ظل وجود حالات وفاة مرتبطة بحوادث أخفت ملامح الضحايا تماما، وجعلت التعرف عليهم بالنظر أو بالوسائل التقليدية صعبا أو مستحيلا.

وأكد أن الأجهزة الأمنية تعمل حاليا على مراجعة جميع البلاغات المرتبطة بغياب أشخاص كانوا على الطريق الدائري في أوقات متزامنة مع الحادث، لتسهيل مهمة ذويهم في الوصول إليهم، سواء كانوا ضحايا أو مصابين.

ولفت المصدر الأمني إلى أن هذه التحريات تعد مكملة لدور الطب الشرعي وتحليل "دي إن إيه" في التعرف على الضحايا مجهولي الهوية.

وبحسب المصدر، فإن الأسرة التي سيقودها تحليل "دي إن إيه" إلى معرفة هوية الضحية الخاصة بها ستتسلم جثمانه على الفور، بينما ستظل الجثامين التي لم يتعرف عليها أحد في "المشرحة" تحت تصرف النيابة العامة.

كيف يساعد التحليل؟

من جانبه، أشاد أستاذ علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية، والخبير في مجال التحاليل الوراثية، أحمد فؤاد، بقرار النيابة العامة السريع باللجوء إلى تحليل البصمة الوراثية "دي إن إيه" لتحديد هوية المجهولين في حادث الوراق.

وأشار، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن التحليل يعتمد على رصد المادة الوراثية في خلايا الشخص المتوفى، ومقارنة نتائجها لاحقا بعينات يتم الحصول عليها من أشخاص تربطهم بصاحب الجثمان صلة قرابة.

وأضاف: "يؤدي تحليل الدي إن إيه دورا محوريا في الحوادث التي تشبه حريق الوراق، والتي تصل فيها الجثامين إلى درجة التفحم، حيث تختفي الملامح الخارجية والبصمات، لذلك يساعد التحليل في التعرف على المتوفى".

وفي هذه الحالة، وفق الخبير المصري، يحصل المسؤول عن إجراء التحليل على عينة بيولوجية، ويستخرج منها المادة الوراثية ويحللها، ثم يطابقها مع عينات من الأسر التي تبحث عن ذويها، لحين الوصول إلى هوية الشخص المعني.

وعن تأثير النيران ودرجات الحرارة المرتفعة على المادة الوراثية، قال إن التفحم لا يؤدي بالضرورة إلى تلف المادة الوراثية، إذ تكون هناك عادة عينات قابلة للتحليل، وخاصة في العظام والأسنان، التي تعد من أهم مصادر الحصول عليها.

وكانت ناقلة مواد بترولية قد اشتعلت مساء الأربعاء 25 نوفمبر 2026، فوق نفق 10 على الطريق الدائري في حي الوراق بمحافظة الجيزة، وامتدت النيران إلى سيارات ودراجات نارية.