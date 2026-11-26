وقال الزيدي، خلال استقباله سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى العراق، إن قرارات المحكمة الاتحادية أكدت مسؤولية الحكومة عن ضبط الحدود الدولية وإدارة الثروة النفطية، وفقا لما نص عليه الدستور، موضحا أن ذلك يتم من خلال القوات الأمنية الاتحادية والجيش العراقي، فيما تتولى السلطات الاتحادية إدارة الثروة النفطية.

وشدد الزيدي على عدم التراجع عن مسار مكافحة الفساد، ومنع وجود أي سلاح خارج إطار الدستور والقانون، إلى جانب اتخاذ إجراءات مشددة لمكافحة تهريب النفط في جميع أنحاء العراق، وحماية الحقوق الدستورية لجميع العراقيين.

وأضاف أن الحكومة تعمل على بناء هوية اقتصادية جديدة للعراق، ترتكز على ترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى الشروع في اتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجه الدولة.

من جانبهم، أعرب سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى العراق عن دعمهم لجهود الحكومة وإجراءاتها في مكافحة الفساد وملاحقة عمليات التهريب، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع العراق في مختلف المجالات.

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع إقليم كردستان العراق، أكد الزيدي أن الأكراد يشكلون جزءا أصيلا من الشعب العراقي، وأن الحكومة الاتحادية حريصة على ضمان حقوقهم وتأمين متطلبات حياتهم، بالقدر ذاته الذي تحرص فيه على حقوق جميع أبناء المحافظات العراقية.