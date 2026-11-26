وأصدر رئيس المحكمة، القاضي أحمد محمد خلف، الأحكام بعد ثبوت الأدلة بحق المدانين، استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب العراقي. ولم تحدد المعلومات المعلنة الدولة التي هُرّب النفط إليها، أو كميات النفط وقيمته.

وأبقى القرار للجهات المدنية المتضررة الحق في المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية.

وتأتي الأحكام في وقت تنفذ فيه السلطات العراقية حملة لتعقب مهربي النفط الخام والمشتقات النفطية، شملت منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي بغداد.

وكان جهاز الأمن الوطني العراقي قد أعلن، الأربعاء، إحباط محاولات لسرقة النفط وتهريب مشتقاته، خلال تحركات نفذتها مفارزه في محافظتي ذي قار وكركوك.

وقال الجهاز إن مفارزه في ذي قار تحركت بناء على معلومات استخبارية بشأن خرق في أنبوب نفطي بمنطقة اللحيس، التابعة إداريا لمحافظة البصرة، وضبطت ثلاثة خراطيم مرتبطة بصمامات مثبتة على الأنبوب، تُستخدم لسحب النفط وتحميله في صهاريج بغرض تهريبه.

وأوضح أن الصمامات أُغلقت بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة.

وفي كركوك، ضبطت مفارز الجهاز مركبة أُدخلت عليها تعديلات غير قانونية لاستخدامها في تهريب المشتقات النفطية، تضمنت فتحات جانبية لتفريغ الوقود. وعُثر داخل خزانها على مادة النفط الأبيض، وأُلقي القبض على المتهم بعد الحصول على الموافقات القضائية.