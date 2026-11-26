وأعلنت النيابة العامة، الخميس، ضبط المتهم بالتسبب في الحادث، وإقراره بتفاصيل الواقعة، فيما تواصل السلطات جهودها لعلاج المصابين والتعرف على هويات عدد من الضحايا الذين تعذر تحديد هوياتهم بسبب شدة الحريق.

كيف وقعت الكارثة؟

بحسب بيان النيابة العامة، أقر المتهم، خلال استجوابه ومواجهته بنتائج التحقيقات والمعاينات والأدلة الفنية، بأنه كان يقود سيارته أعلى الطريق الدائري، في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، برفقة والده، بسرعة 110 كيلومترات في الساعة.

وأوضح أنه أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوزه المركبات، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة ناقلة المواد البترولية، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يديه وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وتسبب التصادم في انفجار أحد إطارات الناقلة، التي اصطدمت بدورها بالحاجز الخرساني وانقلبت، ليتسرب البنزين من داخلها وتندلع النيران.

وامتدت ألسنة اللهب إلى المركبات المجاورة، فيما كشفت المعاينات الأولية للنيابة العامة عن تفحم 27 مركبة، بينها سيارات ودراجات نارية.

ساعات من الرعب

بدأت الكارثة في الساعة السادسة وثماني دقائق من مساء الأربعاء، أعلى نفق عشرة بمنطقة الوراق، حيث هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

ورفعت هيئة الإسعاف المصرية تدريجيا عدد السيارات المشاركة في عمليات الإنقاذ إلى 39 سيارة، فيما أخذت حصيلة الضحايا في الارتفاع مع استمرار جهود إخماد النيران وانتشال الجثامين ونقل المصابين.

وفي الثامنة وعشر دقائق مساء، أعلنت السلطات وفاة 21 شخصا وإصابة 15 آخرين، قبل أن ترتفع حصيلة الوفيات إلى 30 شخصا بعد نحو نصف ساعة.

وبحلول الساعة الحادية عشرة و33 دقيقة مساء، بلغت الحصيلة المعلنة 31 وفاة و21 إصابة، لترتفع نهار الخميس إلى 26 إصابة.وأكد مجلس الوزراء المصري نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

مصابون في حالات حرجة

وفي تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، عن خروج مصابين اثنين من المستشفيات، فيما يخضع 19 آخرون للعلاج من حروق متفاوتة الخطورة.

وأوضح عبد الغفار أنه جرى تحويل تسعة مصابين إلى مستشفيات تضم وحدات أكثر تخصصا في علاج الحروق، مشيرا إلى وجود حالات غير مستقرة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وشهدت أجهزة الدولة المصرية استنفارا واسعا للتعامل مع تداعيات الكارثة، بالتنسيق بين وزارات الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي والحماية المدنية والهلال الأحمر المصري.

الحمض النووي

ومن بين أكثر الجوانب مأساوية في الحادث، تعذر التعرف على هويات عدد من المتوفين بسبب شدة الحريق.

وأمرت النيابة العامة بأخذ عينات من الحمض النووي (DNA) للجثامين مجهولة الهوية، لإجراء المقارنات اللازمة وتحديد هويات أصحابها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن جميع الجثامين تخضع لتصرف النيابة العامة، التي تشرف على إجراءات التعرف عليها وتسليمها إلى

ذويها.

توجيهات رئاسية

ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة تقديم جميع أشكال الدعم للمصابين وأسر المتوفين.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، إن فرق الوزارة تتابع احتياجات الأسر المتضررة، وإن المساندة لن تقتصر على التعويضات المالية، بل ستشمل أيضا الدعم النفسي والاجتماعي والمعيشي.

ورغم ضبط المتهم وإقراره بتفاصيل التصادم، أكدت النيابة العامة استمرار استجوابه للوقوف على حقيقة الواقعة وتفاصيلها كافة، وتحديد مدى مسؤوليته الجنائية.

كما تواصل النيابة فحص التلفيات وحصر الخسائر واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادث.

وبينما عادت حركة المرور إلى الطريق الدائري، لا تزال تداعيات الكارثة مستمرة، بين أسر تنتظر تسلم جثامين ذويها، وأخرى تترقب تحسن الحالة الصحية للمصابين، وتحقيقات تسعى إلى تحديد المسؤوليات عن واحدة من أكثر حوادث الطرق مأساوية في مصر.