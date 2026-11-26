وجاءت تصريحات كاتس عقب إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال خالد أبو ندى، الذي كان يتولى ملفي الاقتصاد والتعليم في حركة "حماس" بقطاع غزة، خلال غارة نفذها الليلة الماضية.

وقال إن الجيش يواصل ملاحقة كبار مسؤوليها، في إطار عشرات عمليات الاغتيال التي نفذها خلال الشهر الماضي.

من جهتها، أعلنت حركة "حماس" اغتيال خالد أبو ندى وزوجته، إثر استهداف شقة سكنية، ووصفت ذلك بأنه "جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال بحق المدنيين".

وفي حديثه عن الوضع الميداني في القطاع، قال كاتس إن 70 بالمئة من مساحة غزة دُمرت وأصبحت خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك محور فيلادلفيا، بهدف منع عمليات التهريب وإعادة التسلح، وحماية البلدات الإسرائيلية.

ووصف سيطرة "حماس" على النسبة المتبقية، والبالغة 30 بالمئة من مساحة القطاع، بأنها "مجرد وهم".

وحدد وزير الدفاع الإسرائيلي سيناريوهين للتعامل مع الحركة، يتمثل الأول في تخليها طواعية عن سلاحها وتجريد قطاع غزة من السلاح وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما يقضي الثاني بتفكيك الحركة بالقوة، استكمالا لعملية "مركبات جدعون 2".

وأوضح أن الخيار العسكري سيشمل إخلاء نحو مليون فلسطيني من سكان القطاع مجددا باتجاه الجنوب، وتطهير المنطقة وفق النموذج الذي طُبق في رفح وبيت حانون.

وأضاف كاتس أن إسرائيل ستوفر الترتيبات اللازمة لسكان غزة الراغبين في مغادرة القطاع طواعية، بما يتيح لهم الهجرة بصورة منظمة، مشيرا إلى أن البنية التحتية اللازمة لذلك أصبحت قائمة بالفعل.