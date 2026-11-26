وأفادت وكالة فرانس برس بأن المحكمة أرجأت إصدار الأحكام بحق 10 متهمين آخرين إلى موعد لاحق. وتأتي القرارات في إطار محاكمة مجموعة تضم 47 فرنسيا.

الإدانة وفق قانون مكافحة الإرهاب

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أصدر القاضي محمد سلمان، في محكمة جنايات الكرخ الثالثة ببغداد، الأحكام بعد إدانة المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي.

وقال القاضي إن المدانين انتموا إلى تنظيم داعش وعملوا معه، مشيرا إلى الهجمات التي نفذها التنظيم في العراق وسوريا وما تسبب فيه من ترويع المدنيين.

وشملت الأحكام السجن المؤبد لثمانية مدانين، فيما قضت المحكمة بسجن اثنين آخرين لمدة 15 عاما.

ملف الفرنسيين المنقولين من سوريا

وتواصل المحكمة النظر في قضايا فرنسيين آخرين ضمن المجموعة التي تسلمها العراق من سجون في سوريا، في إطار ملف أوسع لمحاكمة المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم.

وكان داعش قد سيطر عام 2014 على مساحات واسعة من العراق وسوريا، قبل أن يخسر مناطق سيطرته تباعا. واعتقل خلال المعارك وبعدها عدد كبير من المشتبه بانتمائهم إليه، بينهم أجانب قدموا من دول عدة للالتحاق بصفوفه.

وتضاف أحكام الخميس إلى قرارات سابقة صدرت خلال محاكمات المجموعة الفرنسية، بينما لا تزال قضايا متهمين آخرين تنتظر الفصل فيها.