تسلسل الأحداث بتوقيت القاهرة

18:08 | اندلاع الحريق.. حدد وزير الصحة المصري بداية الحادث عند 6:08 مساء ووصلت 13 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق خلال 10 دقائق.

19:33 | أول حصيلة.. أفادت وزارة الصحة بنقل 10 مصابين إلى مستشفى زايد التخصصي، تسعة منهم بحروق وواحد باختناق. وكان حصر الوفيات لا يزال جاريا.

20:10 | إعلان أول عدد للوفيات. سجلت الوزارة 21 وفاة و15 إصابة، وأعلنت أن 39 سيارة إسعاف شاركت في عمليات الإنقاذ.

20:42 | ارتفاع الحصيلة. ارتفع عدد الوفيات المعلنة إلى 30، فيما بقي عدد المصابين عند 15.

21:46 | معاينة 27 مركبة متفحمة. أفادت النيابة العامة بأن تقديراتها الأولية أحصت 27 مركبة متفحمة، بينها دراجات نارية. وانتقل محققون إلى المستشفيات لسماع المصابين، وأمرت النيابة بفحوص الحمض النووي للتعرف على الضحايا مجهولي الهوية.

23:33 | 31 وفاة و21 إصابة. نُشرت الحصيلة التي أعلنها المتحدث باسم وزارة الصحة. وأكد مجلس الوزراء ليلتها السيطرة على الحريق وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

صباح الخميس 26 نوفمبر | متابعة الأسر. قالت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي إن فرق الوزارة تتابع احتياجات أسر الضحايا والمصابين، وإن المساندة تشمل التعويضات والدعم النفسي والاجتماعي والمعيشي.