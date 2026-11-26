وتبرز منطقة "أبو قلب"، التابعة لمحلية أبو زبد، نموذجاً صارخاً لهذا الاستهداف؛ إذ تمثل شريان حياة استراتيجياً وعصباً مائياً لا غنى عنه في الريف الكردفاني.

ويعتمد سكان ما بين 40 و49 قرية على محطات المياه، المعروفة محلياً باسم "الدوانكي"، للحصول على مياه الشرب، ما يجعلها ركيزة للاستقرار البشري والبيئي في تلك التجمعات.

كما تمثل المنطقة نموذجاً تاريخياً للتعايش السلمي بين قبائل "الحمر" ومكونات اجتماعية أخرى، بينها الميما والبني فضل والمسيرية والمناصرة.

تحريض وتخوين تحت غطاء الجيش

بات هذا التعايش في مرمى أجندات أيديولوجية وجهوية، في ظل تصريحات تحريضية أطلقها قائد ميليشيا "حمر صر"، التابعة للجيش السوداني والمرتبطة بالحركة الإسلامية السودانية (الإخوان)، حمد الصافي.

ووجّه الصافي اتهامات خطيرة إلى أهالي "أبو قلب" والنازحين في مدينة "غبيش" بالتعاون مع قوات الدعم السريع، داعياً صراحة إلى سحقهم، ومعتبراً أن أي مكون سكاني في مناطق "الحمر" لا ينتمي إلى تنظيمه يمثل عنصراً دخيلا ينبغي طرده.

وتتناقض هذه الاتهامات مع شهادات ميدانية تؤكد خلو المنطقة من أي وجود عسكري لقوات الدعم السريع، ما أثار مخاوف من توظيف الغطاء العسكري لتنفيذ عمليات تهجير قسري وتغيير ديموغرافي يخدمان أهدافاً فئوية ضيقة.

عشرات القتلى وسبعة آلاف نازح

أعقبت هذه التهديدات سلسلة متواصلة من الهجمات الجوية بالمسيّرات التابعة للجيش السوداني على "أبو قلب"، بلغت ذروتها بالهجوم الخامس من نوعه.

ودفعت هذه الهجمات مجموعة "محامو الطوارئ" إلى إعلان ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين إلى 35 شخصاً، فيما أفادت مصادر محلية أخرى بأن الحصيلة بلغت نحو خمسين قتيلاً. وتواصلت الغارات المكثفة بالتزامن مع عمليات نهب طالت ممتلكات السكان الفارين وإيرادات محطة المياه وممتلكات العاملين فيها بقرية "أم بلبل".

وأجبر التصعيد نحو سبعة آلاف شخص، من أصل عشرة آلاف يسكنون المنطقة، على النزوح الجماعي نحو الأودية والفضاءات المفتوحة والمناطق الزراعية التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

ونقلت الأستاذة حواء ضو البيت قمر، شقيقة أحد ضحايا القصف، في مقطع مصور لاقى تداولاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة مؤلمة لانهيار منظومة البقاء في "أبو قلب"، مناشدة المجتمع الدولي التدخل الفوري لإنقاذ سبعة آلاف محاصر يواجهون خطر الموت جوعاً ومرضاً.

وأوضحت أن الوقود المستخدم في تشغيل محطات المياه وطواحين الحبوب أوشك على النفاد خلال يومين، بالتزامن مع انعدام الأدوية المنقذة للحياة، ولا سيما أدوية الأطفال وعلاجات الأمراض المزمنة.

وأضافت أن إسعاف الجرحى ورعاية النساء الحوامل وكبار السن باتا شبه مستحيلين في ظل الحصار، مطالبة بهدنة إنسانية عاجلة لمدة ثلاثة أيام تتيح إجلاء العالقين وإدخال المساعدات.

استهداف مدرسة تؤوي نازحين

ولم تكن مدينة "غبيش"، التي ظلت ملاذاً آمناً نسبياً لنحو 80 ألف نازح فروا من الحرب في النهود ودارفور، ويتوزعون بين مراكز إيواء مؤقتة وأسر مستضيفة وآخرين شيدوا مساكن في أطرافها، بمنأى عن العمليات العسكرية.

فقد استهدفت مسيّرة تابعة للجيش، الثلاثاء الماضي، مدرسة "مصعب بن عمير" الغربية التي تؤوي نازحين، ما أسفر عن مقتل 16 مدنياً وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة، بعد قصف متواصل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، شلّ الحركة في المدينة وأودى بحياة مواطنين آخرين، بينهم المواطن قرشي علي أحمد حامد، الذي توفي متأثراً بإصابته بقذيفة أطلقتها مسيّرة يوم الأحد.

وأثار الهجوم موجة إدانات حقوقية واسعة؛ إذ حذّر "مرصد كردفان" من أن استمرار استهداف المدينة يهدد حياة عشرات الآلاف، وقد يدفع السكان قسراً إلى مغادرة مناطقهم في موجات نزوح جديدة، مشدداً على حق المدنيين في البقاء وضرورة احترام الطابع المدني للمدارس ومراكز الإيواء.

وأكدت "هيئة محامي كردفان" و"مرصد كردفان" أن استهداف مراكز الإيواء والمدارس والمناطق المأهولة يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين وحظر استهداف الأعيان المدنية، وقد يرقى إلى جريمة حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.

وكشفت الهيئة عن بلاغات تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتكبتها عناصر من القوة المشتركة في المحلية بحق النساء، شملت القتل والاعتداءات الجنسية.

وطالبت الهيئة والمرصد بتحقيق ورصد دوليين مستقلين وحفظ الأدلة، لضمان محاسبة المسؤولين أمام آليات العدالة المحلية والدولية ومنع إفلاتهم من العقاب، إلى جانب توفير الحماية العاجلة للمدنيين والنازحين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المتضررين.

وقال الناشط الحقوقي أبو عبيدة عبد الرحمن لـ"سكاي نيوز عربية" إن ما يجري في أبو قلب وغبيش "تطهير عرقي"، واصفاً قائد مليشيا الحمر حمد الصافي بـ "الإخواني الإرهابي" وبأنه جزء من "مخطط دموي يستهدف تطهير قبائل بعينها تسكن المنطقة".

المسيّرات تعوض العجز الميداني

وتضع الناشطة الحقوقية وعضو المكتب التنفيذي لـ"محامي الطوارئ"، رحاب المبارك، في حديثها لـ"سكاي نيوز عربية"، أحداث "أبو قلب" و"غبيش"، وقبلهما "أبو شندي" ومحيط مدينة الأبيض، ضمن سياق سياسي وعسكري أوسع، باعتبارها نتاجاً مباشراً لخطاب الكراهية والعنصرية الذي يغذي الحرب.

وترى المبارك أن التوسع المفرط في استخدام المسيّرات يعكس عجز طرفي النزاع عن حسم المعارك التقليدية على الأرض، واعتمادهما على إمدادات السلاح القادمة من دول المحاور.

وأشارت إلى أن ضربات المسيّرات باتت مسؤولة عن نحو 75 في المئة من ضحايا الحرب منذ مطلع أغسطس الماضي، بالتزامن مع تعمق التصدعات والانشقاقات داخل المكونات الاجتماعية والقبلية بفعل منطق الثأر، فيما يبقى المدنيون وحدهم من يدفعون الثمن.

هل تشهد كردفان تطهيراً عرقياً؟

تضع الوقائع المتلاحقة في غرب كردفان المجتمع الدولي أمام سؤال أخلاقي وقانوني لا يحتمل التجاهل؛ فتجفيف مصادر المياه، وتدمير سبل العيش، وقصف المدارس ومراكز الإيواء، ودفع آلاف المدنيين إلى النزوح، لا يمكن فصلها عن خطاب التخوين والتهديد بالسحق والطرد على أساس الهوية والانتماء.

ولا تبدو هذه المؤشرات، في مجموعها، مجرد انتهاكات وتجاوزات عسكرية في سياق حرب أهلية، بل تثير شبهة مسار منظم يستهدف تفكيك البنية السكانية للمنطقة وإفراغها من بعض مكوناتها تحت غطاء العمليات العسكرية.

ومع استمرار قيادة الجيش في توفير المظلة العسكرية للتشكيلات المرتبطة بالحركة الإسلامية السودانية "الإخوان"، لا يعود الصمت على خطاب السحق والطرد مجرد تقاعس، بل يصبح غطاءً سياسياً وأخلاقياً لما أعقبه من قصف وقتل ونزوح.

ولذلك، لم يعد التحقيق الدولي المستقل خياراً قابلاً للتأجيل، بل ضرورة لتحديد ما إذا كانت غرب كردفان تشهد فصولاً مكتملة من التطهير العرقي، ولملاحقة كل من خطط أو حرّض أو نفّذ أو تستر أو وفر الغطاء. فحين تتطابق لغة التحريض مع اتجاه القصف ومسارات التهجير، يصبح الصمت حماية للجناة، وتأخير المساءلة تمهيداً لمزيد من الانتهاكات والضحايا.