ويعرض الكاتب والباحث السياسي محمد حسن الساعدي التحركات باعتبارها مسارا لمكافحة الفساد وبسط القانون، بينما يرى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم أنها تتجاوز اختصاصات الحكومة الاتحادية وتمس صلاحيات الإقليم، في خلاف يمتد من إدارة الموارد إلى وضع المناطق المتنازع عليها.

ملاحقة التهريب أم تجاوز للصلاحيات

يربط الساعدي القرارات بفتح حكومة علي الزيدي ملفات الفساد وتهريب النفط من الجنوب إلى الشمال، استنادا إلى تقارير استخباراتية وشكاوى بشأن عمليات منظمة في كركوك وشمال الموصل.

وقال إن التهريب بلغ في بعض الآبار أكثر من أربعة آلاف برميل يوميا، وإن التحرك يستهدف وقف نقل النفط إلى جهات أخرى عبر إيران وسوريا وتركيا. كما أشار إلى دعم من قوى الإطار التنسيقي والقوى السنية، وإقالة مسؤولين أمنيين وتنفيذيين ونفطيين.

ويستند الساعدي إلى المادة 78 من الدستور لتأكيد امتداد صلاحيات رئيس الوزراء، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، إلى الأراضي العراقية كافة، معتبرا أن الإقليم لا يستثنى من تطبيق القانون.

في المقابل، يقول كريم خلال حديثه لسكاي نيوز عربية، إن قرارات المعابر والمنافذ والحقول اتخذت دون التشاور مع أربيل، ويعتبرها مخالفة للمواد 110 و111 و112، وفق تفسيره.

ويتمسك بأن صلاحيات بغداد لا تتجاوز الاختصاصات الحصرية المحددة دستوريا، مستندا أيضا إلى المادة 114 في الدفاع عن الإدارة المشتركة للمنافذ. وطالب بالتراجع عن القرارات، ملوحا بالطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية.

الرواتب في قلب النزاع

يشدد الساعدي خلال حديثه لسكاي نيوز عربية على ضرورة وفاء حكومة الإقليم بالتزاماتها، بما يشمل تصدير النفط عبر شركة "سومو" وتسديد الإيرادات من خلال وزارة المالية الاتحادية.

ويرفض اتهام بغداد بتجويع المواطنين الأكراد، مؤكدا مسؤولية الحكومة العراقية عن معيشتهم، لكنه يربط انتظام العلاقة المالية بتنفيذ الالتزامات المتبادلة.

أما كريم فيحذر من تكرار ما يصفه بسياسة تجويع الإقليم، مستحضرا قطع الموازنة عام 2014، بحسب روايته، بالتزامن مع استضافة نحو مليوني نازح وخوض الحرب ضد تنظيم داعش.

ويقول إن الإقليم لجأ آنذاك إلى تصدير النفط بصورة علنية لتأمين الرواتب ومساعدة النازحين وتمويل احتياجات الحرب، نافيا وصف ذلك بالتهريب.

السيطرة الأمنية لا تحسم الإدارة

يتسع الخلاف ليشمل مناطق في كركوك وشمال الموصل وشمال ديالى. ويميز الساعدي بين وجودها تحت السيطرة الأمنية للبيشمركة وبين تبعيتها الإدارية لمحافظات عراقية، معتبرا أن هذا الفصل يبرر متابعة الحكومة الاتحادية لملفاتها.

ويتمسك كريم، في المقابل، بأن وضع المناطق المتنازع عليها لم يحسم وفق المادة 140، وأن التعامل مع حقولها ومواردها يتطلب التشاور.

كما يستند إلى المادتين 115 و121 للدفاع عن صلاحيات الإقليم التشريعية والتنفيذية والقضائية، رافضا اتخاذ إجراءات نفطية وأمنية بمعزل عن حكومته.

التهديد بالقوة يوحد الموقف الكردي

يقول كريم إن الخلافات بين الحزبين الكرديين الكبيرين تتراجع عند مواجهة تهديد عسكري أو أمني أو اقتصادي، مستشهدا بموقف بافل طالباني الذي اعتبر الاعتداء على الإقليم خطا أحمر.

وينتقد توجيه وزارتي الدفاع والداخلية للسيطرة على المنافذ، مؤكدا أن التهديدات لا تدفع أربيل إلى التراجع.

أما الساعدي فيرى أن بغداد لا تريد التصعيد أو إرسال قوات إلى كردستان، ويقرأ التلويح بالإجراءات الأمنية باعتباره تأكيدا لسلطة الدولة. وبذلك، يبقى منع التصعيد مرتبطا بمعالجة الخلاف على الاختصاصات، فيما تضع المطالب المالية والتفسيرات الدستورية المتعارضة الشراكة بين الطرفين تحت ضغط متزايد.