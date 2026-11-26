وقال النسي، في حديثه إلى سكاي نيوز عربية، إن التركيز على المسافة الفاصلة بين الحوثيين وعدن يغفل مسارا قد يتيح للجماعة محاصرة المدينة، فيما تسعى هجماتها على السعودية، وفق تقديره، إلى فرض التفاوض تحت النار.

الاقتصاد السعودي هدف للضغط

يرى النسي أن استهداف مصفاة رأس تنورة والموانئ والمطارات والمركز المالي في الرياض يندرج ضمن محاولة ضرب مراكز الثقل الاقتصادية والمالية والنفطية للمملكة، لإجبارها على التفاوض بشروط الحوثيين.

ويعتبر أن الجماعة تتصرف انطلاقا من اعتقادها بامتلاك القدرة على الوصول إلى أهداف تختارها داخل السعودية، بما يعزز لديها الشعور بالتفوق ويشجعها على مواصلة الضغط.

وانتقد الحسابات التي رافقت هدنة 2022 واستقبال الرياض وفدا حوثيا عام 2023، معتبرا أن التنازلات لم تنتج تعايشا مستقرا. ووصف المرحلة الحالية بأنها "لحظة كسر العظم"، في ظل استمرار امتلاك الجماعة أدوات هجومية.

ضربات مؤثرة وحدود للحسم

في تقييم العمليات السعودية، قال النسي إن استهداف المنشآت التشغيلية في الحديدة، ومنها هناجر ومخازن أسلحة وورش تصنيع، يمكن أن يضعف الحوثيين، مشيرا إلى تنفيذ الضربات بعيدا عن البنية التحتية للميناء.

لكنه يرى أن التحرك جاء بعدما استفادت الجماعة لسنوات من الموانئ في بناء مخزون من المسيّرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، واكتساب الخبرات المرتبطة بها.

وحذر من أن العمليات المؤقتة، مهما امتدت أياما أو أسابيع، لن تحقق أثرا حاسما إذا عادت الجماعة إلى نشاطها السابق بعد توقف القصف.

ويربط فاعلية الضربات باستمرار الضغط وفرض حصار في البحر الأحمر، لمنع وصول السلاح والتمويل والخبراء. وقال إن الحوثيين يواصلون تلقي دعم وعناصر متخصصة من الحرس الثوري وحزب الله.

أبين أخطر من حساب المسافة

يضع النسي جبهة أبين في صدارة المخاطر على عدن، محذرا من حصر الاهتمام بمواقع الحوثيين في طور الباحة شمال لحج ورأس العارة غرب المدينة، على مسافة تقدر بنحو 60 كيلومترا منها.

وقال إن المؤشرات العسكرية المتاحة لديه لا تدل على نية التقدم مباشرة من هذه المواقع، وإنما على التركيز على محور جبل ثرة باتجاه لودر وما بعدها.

ويرى أن هذا المسار قد يسمح بفرض حصار على عدن شبيه بما تواجهه تعز، دون الحاجة إلى اقتحام المدينة من محورها الشمالي.

وتكمن الخطورة، بحسب تقديره، في هشاشة قدرات القوات الموجودة على جبهة أبين. ولذلك دعا إلى تعزيزها، محذرا من أن انهيارها قد يضع عدن في وضع حرج حتى مع صمود خطوط الدفاع الأخرى.

الجغرافيا تمنح المدافعين أفضلية

يوضح النسي أن الأراضي المحيطة بعدن غربا وشمالا مفتوحة، ما يمنح المدفعية والطيران أفضلية في مواجهة أي تقدم حوثي، بخلاف المناطق الجبلية التي تستفيد منها الجماعة.

وأشار إلى خطوط دفاعية للقوات التي انسحبت أو أعادت تموضعها من ذباب، تمتد من خور العميرة باتجاه رأس العارة وطور الباحة.

لكنه يشترط لاستثمار هذه الأفضلية تعزيز المواقع وتنسيق القوات البرية مع الطيران، خصوصا المسيّرات، ودعم قوات العمالقة ودرع الوطن والمقاومة الجنوبية.

ويعتبر أن غياب حاضنة للحوثيين في تلك المناطق عامل إضافي لمصلحة المدافعين، بشرط معالجة الثغرات وتأمين الجبهات، وفي مقدمتها أبين.