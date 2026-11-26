وتتركز الخلافات على الخطوات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، إذ تدفع واشنطن نحو إنشاء منظومة أمنية وإدارية بديلة، بينما تتحفظ الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ إجراءات ترى أنها قد تنطوي على مخاطر أمنية.

وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي، الأربعاء، أن مبعوث ترامب، جاريد كوشنر طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي مساء الثلاثاء، بالوفاء بالتزاماته السابقة بشأن تنفيذ الخطة.

وأكد مكتب نتنياهو إجراء الاتصال دون الكشف عن تفاصيله، فيما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجانبين اتفقا على مواصلة العمل لإدخال المساعدات والاستعداد لفصل الشتاء.

أهداف مشتركة

تتفق واشنطن وتل أبيب على عدد من الأهداف الواردة في خطة ترامب المؤلفة من 20 بندا، التي أيدها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2803 الصادر في نوفمبر 2025. وتشمل أبرز هذه الأهداف ما يلي:

نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة.

إنهاء الدور الحكومي والعسكري لحماس في إدارة القطاع.

منع إعادة بناء القدرات العسكرية للحركة.

وضع ترتيبات أمنية تحول دون تجدد الحرب.

كما يتفق مجلس السلام، الذي يرأسه ترامب، والحكومة الإسرائيلية على ربط إعادة الإعمار الدائم بنزع السلاح، لكن الخلاف يتعلق بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها قبل الوصول إلى هذه المرحلة.

نزع السلاح.. خلاف على الآليات

تشكك حكومة نتنياهو في استعداد حماس للتخلي عن ترسانتها العسكرية، وتتهم الحركة بالعمل على إعادة بناء قدراتها، فيما تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات تستهدف قيادات وعناصر في الحركة.

وفي المقابل، يرى مسؤولون في مجلس السلام أن استمرار العمليات العسكرية دون تفعيل الترتيبات السياسية والأمنية المتفق عليها لا يحقق تقدما كافيا نحو نزع السلاح.

وكان المجلس قد أعلن في يوليو الماضي التوصل إلى إطار عمل من 15 بندا مع حماس، ينص على نزع سلاح الفصائل ونقل المسؤوليات المدنية والأمنية إلى إدارة فلسطينية انتقالية. ولا يزال تنفيذ هذا الإطار متعثرا.

وقال المستشار البارز لمجلس السلام، جوش غروينباوم، في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست"، إن بدء عملية نزع السلاح يتطلب نشر قوة الاستقرار الدولية وتشكيل قوة شرطة فلسطينية، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تستكمل الموافقات اللازمة لتنفيذ هاتين الخطوتين.

6 مطالب أميركية

وبحسب "أكسيوس"، تسعى واشنطن إلى الحصول على موافقة إسرائيل على ستة إجراءات رئيسية لدفع الخطة قدما. وهذه الإجراءات هي:

السماح بنشر قوة الاستقرار الدولية في غزة.

السماح لنحو 4 آلاف فلسطيني ممن اجتازوا الفحص الأمني الإسرائيلي بالسفر إلى مصر لتلقي التدريب الشرطي ثم العودة إلى القطاع.

إدخال مواد ومعدات لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي.

السماح بإدخال وحدات سكنية متنقلة لإيواء النازحين خلال الشتاء.

إدخال مواد البناء اللازمة لإنشاء مقار قوة الاستقرار الدولية.

السماح لإدارة فلسطينية من التكنوقراط ببدء العمل بصورة تجريبية في إحدى مناطق جنوب غزة.

وتعكس هذه المطالب رغبة الإدارة الأميركية في بناء المؤسسات التي ستتولى المسؤوليات الأمنية والمدنية، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى نزع سلاح حماس.

الإغاثة أم إعادة الإعمار؟

ويمثل إدخال مواد البناء والمساكن المؤقتة ومعدات إصلاح البنية التحتية نقطة خلاف أخرى.

وتتمسك إسرائيل بفرض قيود على دخول بعض المواد، خشية استخدامها في إعادة بناء القدرات العسكرية لحماس.

لكن مجلس السلام يميز بين إعادة الإعمار الدائم، المشروطة بنزع السلاح، والاستجابة الإنسانية العاجلة، التي تشمل توفير المأوى وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي استعدادا للشتاء.

وينعكس هذا الخلاف مباشرة على ظروف معيشة سكان غزة، خصوصا النازحين الذين لا يزالون يعيشون في خيام تفتقر إلى مقومات الحماية من الأمطار والبرد.

حسابات الحكومة المقبلة

وتتداخل الخلافات بشأن غزة مع المشهد السياسي الإسرائيلي. وبحسب "أكسيوس"، أرجع نتنياهو، خلال اتصال سابق مع ترامب، تأخر الموافقة على الإجراءات المطلوبة إلى ترؤسه حكومة تصريف أعمال.

في المقابل، تعهد زعيم المعارضة غادي إيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، خلال حملته الانتخابية بتنفيذ خطة ترامب والعمل على إنهاء سيطرة حماس على القطاع خلال 18 شهرا.

ويتركز الخلاف بين واشنطن وتل أبيب على ترتيب الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف الأمنية المتفق عليها، والضمانات المطلوبة لتنفيذها، ومدى استعداد الحكومة الإسرائيلية لمنح الآليات الدولية والفلسطينية المقترحة فرصة للعمل على الأرض.

تلويح بالتخلي عن المهمة

وكان مجلس السلام قد لوح بالتخلي عن مهمته في غزة إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في عرقلة تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها بموجب خطة ترامب.

وقال المستشار البارز للمجلس، جوش غروينباوم، في مقابلة مع موقع "واينت" الإسرائيلي في 20 نوفمبر، إن المجلس قد يعيد ملف غزة إلى الأمم المتحدة أو يترك للإدارة الأميركية المقبلة تحديد سياستها تجاه القطاع، إذا لم تلتزم القيادة الإسرائيلية بتعهداتها.

وجدد غروينباوم هذا التحذير في تصريحات لصحيفة "جيروزاليم بوست"، مشيرا إلى إمكان إفساح المجال أمام جهات أخرى، بينها الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية، لتولي المهمة.