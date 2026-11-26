وأوضحت المصادر أن القتلى وصلوا مجهولي الهوية، مشيرة إلى صعوبة كبيرة في التعرف على جثامينهم، إذ أمكن التعرف على ملامح أحدهم فقط، بينما تعرض ال خران لإصابات بالغة أدت إلى تشوه ملامحهما وتحولهما إلى أشلاء.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بأن حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة وشمال القطاع ارتفعت منذ فجر الأربعاء إلى 11 شخصا، بينهم طفلتان.