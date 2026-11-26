وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة "إكس": "رفض النظام الإسرائيلي الانضمام إلى أي اتفاقية تحظر الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية، وهو يمتلك مئات الرؤوس النووية، وشن هجمات على 7 دول في المنطقة، ويحتل أراضي تابعة لثلاث دول".

وأضاف أن إسرائيل "جرت الولايات المتحدة إلى حربين فاشلتين ضد إيران خلال العام الماضي وحده"، متابعا أنها توجه حاليا "اتهامات إلى إيران، وهي دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعضو في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بأنها تصنع وتخفي مثل هذه الأسلحة الفتاكة داخل مصانع الأدوية".

ورأى أن الهدف من ذلك هو "خداع الولايات المتحدة ودفعها إلى خوض حرب جديدة، مع تعريض المرضى الإيرانيين للخطر وجعلهم في مرمى الاستهداف".

وأتى موقف عراقجي غداة اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيران، بأنها تعمل على صنع أسلحة كيماوية.

وقال كاتس في بيان نشره حزب الليكود: "إيران في طور صنع أسلحة كيميائية"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تسمح لها بالوصول إلى هذه القدرة".

ولوح كاتس، المقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، في إحاطة أمام صحفيين اسرائيليين، الثلاثاء، بإمكان توجيه ضربة استباقية إلى طهران.

وقال: "إذا تبين لنا أن الإيرانيين يعتزمون مهاجمة إسرائيل، ألا يمكننا أن نطلب من الجيش شن هجوم استباقي وإحباط التهديد؟ إذا هاجمنا الإيرانيون أولا فسيكون ذلك إخفاقا".

إلا أن حليفا رئيسيا لرئيس الوزراء المكلف غادي آينزكوت، شدد الأربعاء على عدم وجود حاجة لشن هجوم على إيران، مشككا في نوايا حكومة تصريف الأعمال برئاسة نتنياهو.

وقال أفيغدور ليبرمان إن نتنياهو وكاتس تدفعهما "شهوة السلطة التي أفقدتهما صوابهما".

وأضاف على منصة "إكس": "التصريحات بشأن امتلاك إيران أسلحة كيماوية خطيرة، لكن من الناحيتين الاستخباراتية والعملياتية لا مبرر لشن هجوم إسرائيلي مستقل في المدى القريب".

وشنت إسرائيل حربا على إيران استمرت 12 يوما في يونيو 2025، تدخلت فيها الولايات المتحدة عبر توجيه ضربات محددة إلى 3 منشآت نووية.

وفي أواخر فبراير، أطلق البلدان هجوما مشتركا على إيران أسفر عن إشعال الحرب في الشرق الأوسط.

وعلى مدى أعوام، اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية إيران بالعمل على صنع أسلحة نووية، وهو ما نفته طهران على الدوام.