أظهرت صور أقمار اصطناعية حديثة تسارعا ملحوظا في أعمال بناء منشأة محصنة "غامضة" داخل جبل، في منطقة بهجت آباد شمالي مدينة أصفهان الإيرانية، وفقا لمعهد العلوم والأمن الدولي الأميركي في واشنطن.
وأشار المعهد إلى أن وظيفة المنشأة لا تزال غير واضحة في الوقت الراهن، لافتا إلى احتمال ارتباطها بعدد من الاستخدامات العسكرية، مثل إنتاج الصواريخ أو غيرها من منظومات الأسلحة الرئيسية.
واستند في تقديراته إلى الإجراءات الأمنية المتخذة في الموقع، وطبيعة أعمال الإنشاء، والوتيرة المتسارعة لتنفيذها، فضلا عن أنماط المنشآت الإيرانية التي سبق بناؤها.
وفي السياق ذاته، لم يستبعد المعهد احتمال أن يكون للمنشأة غرض نووي.
وأضاف أن إيران بدأت مؤخرا تركيب الحاجز الأمني المحيط بالمنشأة، مشيرا إلى ترجيحات أن تبلغ مساحتها نحو 5 آلاف مربع.
وأوضح أن إيران أنشأت عددا كبيرا من المنشآت المتفرقة جغرافيا من هذا النوع، إلا أن المنشأة الجديدة تتميز بالوتيرة السريعة غير المعتادة في أعمال بنائها.
وتقع المنشأة في منتصف المسافة تقريبا بين المجمع النووي في أصفهان وموقع جبل فأس، قرب منشأة نطنز النووية.
وأشار المعهد إلى أنه حصل على صور الأقمار الاصطناعية من شركة "فانتور تكنولوجيز"، وتحمل 3 منها تاريخ 24 نوفمبر الجاري.
وبحسب التسلسل الزمني الذي أعدته شركة "فانتور تكنولوجيز"، فقد مرت أعمال إنشاء الموقع بالمراحل التالية:
- من 7 إلى 12 ديسمبر 2025: ظهور أولى مؤشرات أعمال الإنشاء وإزالة الأتربة، فيما أصبحت لاحقا المنطقة الإدارية ومدخل المنشأة.
- 11 يناير 2026: بدء إنشاء طريق جديد يمتد من المنطقة الإدارية باتجاه مجمع الأنفاق المزمع إنشاؤه.
- 3 أبريل 2026: ظهور أولى مؤشرات النشاط في المنطقة التي ستتحول لاحقا إلى منطقة الأنفاق الشرقية.
- 28 أبريل 2026: رصد كومة من نواتج الحفر.
- 12 يونيو 2026: بدء ظهور منطقة الأنفاق الثانية، في الجزء الغربي من مجمع الأنفاق.