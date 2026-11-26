وأشار المعهد إلى أن وظيفة المنشأة لا تزال غير واضحة في الوقت الراهن، لافتا إلى احتمال ارتباطها بعدد من الاستخدامات العسكرية، مثل إنتاج الصواريخ أو غيرها من منظومات الأسلحة الرئيسية.

واستند في تقديراته إلى الإجراءات الأمنية المتخذة في الموقع، وطبيعة أعمال الإنشاء، والوتيرة المتسارعة لتنفيذها، فضلا عن أنماط المنشآت الإيرانية التي سبق بناؤها.

وفي السياق ذاته، لم يستبعد المعهد احتمال أن يكون للمنشأة غرض نووي.

وأضاف أن إيران بدأت مؤخرا تركيب الحاجز الأمني المحيط بالمنشأة، مشيرا إلى ترجيحات أن تبلغ مساحتها نحو 5 آلاف مربع.

وأوضح أن إيران أنشأت عددا كبيرا من المنشآت المتفرقة جغرافيا من هذا النوع، إلا أن المنشأة الجديدة تتميز بالوتيرة السريعة غير المعتادة في أعمال بنائها.

وتقع المنشأة في منتصف المسافة تقريبا بين المجمع النووي في أصفهان وموقع جبل فأس، قرب منشأة نطنز النووية.

وأشار المعهد إلى أنه حصل على صور الأقمار الاصطناعية من شركة "فانتور تكنولوجيز"، وتحمل 3 منها تاريخ 24 نوفمبر الجاري.

وبحسب التسلسل الزمني الذي أعدته شركة "فانتور تكنولوجيز"، فقد مرت أعمال إنشاء الموقع بالمراحل التالية: