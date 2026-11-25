وقال المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار لـ"سكاي نيوز عربية" في وقت مبكر من صباح الخميس، إن الحصيلة النهائية للوفيات بلغت 31 حالة.

وأفاد عبد الغفار أن "الإجراءات المعتادة في التعرف على الجثامين هي التي نقوم بها الآن. هل نحتاج إلى إجراءات إضافية؟ الأمر لا يزال قيد البحث، خاصة أن جميع الجثامين تحت عهدة وتصرف النائب العام".

أما الحصيلة النهائية للمصابين فوصلت إلى 21، خرج منهم اثنان من المستشفيات، وفق المتحدث.

وأضاف المسؤول المصري: "باقي 19 مصابا بحروق مختلفة الدرجة، بين شديدة ومتوسطة وخفيفة"، مشيرا إلى "نقل 9 مصابين إلى مستشفيات بها مراكز حروق أكثر تخصصا".

وأكد عبد الغفار أن "هناك حالات غير مستقرة وحروقهم من الدرجة الشديدة. الطواقم الطبية تتعامل معها في وحدات الحروق المتخصصة".

وفيما يتعلق باستجابة الوزارة للحادث، فقد "تم الدفع بـ5 أو 6 سيارات إسعاف وصلت إلى موقعه بعد نحو 8 دقائق، ومع كثافة النيران واتساع محيطها تمت زيادة عدد سيارات الإسعاف حتى وصلنا في النهاية إلى 39".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة: "نقل المصابون وفق خطة حسب النطاق الجغرافي للحادث، وبعد التقييم الأولى تم تحويل بعض الحالات إلى مستشفيات أكثر تخصصا".

وأكد عبد الغفار تفعيل خطة طوارئ مرتبطة بالأزمات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرا إلى "ربط إلكتروني بين وزارات الصحة والداخلية والتضامن، بالإضافة إلى الدفاع المدني، مع دعم الهلال الأحمر المصري".

وأوضح أن هناك "متابعة من وزير الصحة حسام عبد الغفار، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه الحكومة إلى التعامل بشكل سريع وعاجل لتوفير كافة أشكال الدعم للضحايا وذويهم".

ماذا حدث؟

اندلع حريق هائل عقب انقلاب شاحنة ⁠محملة بمنتجات بترولية، على الطريق الدائري الحيوي الذي يستخدمه ملايين المسافرين يوميا.

ويربط هذا الطريق الدائري طرقا رئيسية في منطقة القاهرة الكبرى، التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وذكرت النيابة العامة أن الحريق اندلع فوق نفق في حي الوراق بمحافظة الجيزة، وأضافت في بيان أنها باشرت "التحقيقات في حادث تصادم وحريق ناقلة مواد بترولية".

وأمرت النيابة بـ"أخذ عينات الحمض النووي (دي إن إيه)، من ‌جثامين المتوفين الذين لم يتم التعرف على هوياتهم، لإجراء المضاهاة اللازمة".

وورد في بيان النيابة: "أسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن تفحم 27 مركبة ما ‌بين سيارات ودراجات ‌بخارية. ويجري حصر الأعداد النهائية وفحص جميع التلفيات والخسائر للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث، وتحديد المتسبب في وقوعه".

وذكرت وزارة الصحة أن 39 سيارة إسعاف شاركت في عمليات الإنقاذ.

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي كتلة لهب عملاقة من جراء الحادث، ونيرانا مشتعلة في عدد من السيارات.