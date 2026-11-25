وأفادت بيانات مقتضبة على منصة "إكس"، باعتراض وتدمير صاروخين بالستيين حوثيين باتجاه الرياض، وطائرتين مسيّرتين بالمنطقة الشرقية.

كما أشار بيان آخر إلى أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ "كروز" أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الغربية.

وأعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمحيط ميناء جدة، مؤكدة عدم وقوع إصابات بين المدنيين من جراء سقوط شظايا الاعتراض.

كما أكدت سقوط مقذوف حوثي على ميناء جازان جنوبي المملكة، مشيرة إلى "أضرار طفيفة من دون إصابات بالمدنيين، والعمل جار على تحديد نوع المقذوف".