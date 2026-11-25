وأعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) "استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة 5، نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مركز لقوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة".

ونقل التلفزيون الرسمي عن قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة مروان العلي، قوله إن الهجوم الذي وقع في حي مشيرفة "نفذه تنظيم داعش".

وأفادت وسائل إعلام سورية نقلا عن قوات الأمن أن الهجوم نفذه 4 عناصر من "داعش"، بينما اندلعت اشتباكات مع المهاجمين "أسفرت عن تحييد إرهابيين، بينما فجر الآخران نفسيهما".

ومنذ وصولها إلى الحكم في ديسمبر 2024، تعلن السلطات السورية بصورة متكررة توقيف قياديين أو عناصر في "داعش".

وفي العام الماضي، انضمت سوريا إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم، وأعلنت مطلع نوفمبر الجاري توقيف عنصرين من "داعش" شرقي البلاد بتهمة تنفيذ عمليات اغتيال آخرها بحق عنصر في وزارة الدفاع.

كما أعلنت وزارة الداخلية في السادس من أكتوبر الماضي توقيف قيادي في التنظيم، اتهمته بالمسؤولية عن تفجير مسجد في حي ذي غالبية علوية بمدينة حمص في ديسمبر 2025.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت تفكيك خلية تابعة لـ"داعش" كانت تخطط لهجمات.

وبعد سيطرته عام 2014 على مساحات شاسعة في سوريا والعراق، مني التنظيم بهزيمة ميدانية في سوريا عام 2019، لكن خلايا تابعة له لا تزال تنشط فيها، لا سيما في البادية.

ولا يزال "داعش" يتبنى بين الحين والآخر هجمات تستهدف بشكل خاص قوات الأمن.

وبحسب تقرير رفعه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي في يوليو 2026، احتفظ التنظيم "بما يصل إلى 3 آلاف مقاتل" في سوريا، خلال عام 2026.