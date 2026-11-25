وأظهر المقطع انفجارا وسط حركة السيارات، أعقبه تصاعد ألسنة اللهب والدخان، فيما غادر عدد من السائقين مركباتهم، وحاول آخرون الرجوع إلى الخلف للابتعاد عن موقع الحريق.

واندلع الحريق أعلى نفق عشرة بحي الوراق، وامتدت نيرانه إلى سيارات مجاورة، بحسب شهود عيان، بينما أفادت تقارير محلية بتفحم عشر سيارات.

وقالت وزارة الصحة إن 39 سيارة إسعاف شاركت في عمليات الإنقاذ، ونقلت المصابين إلى مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي.

ووجه وزير الصحة خالد عبد الغفار برفع درجة الاستعداد بالغرفة المركزية للأزمات والمستشفيات المحيطة بموقع الحادث، وكلف نائبيه بالتوجه إلى الموقع ومستشفيات الإحالة لمتابعة تقديم الرعاية الطبية.

كما توجه الوزير إلى المستشفيات الثلاثة لمتابعة الوضع الصحي للمصابين، فيما أكدت الوزارة أن حصيلة الوفيات لا تزال أولية.

وقال شهود إن النيران بدأت في شاحنة قبل أن تمتد إلى مركبات قريبة، وسط سماع دوي انفجارات.

وتباينت المعلومات الأولية بشأن حمولة الشاحنة؛ إذ تحدث شهود عن مواد بترولية، بينما أفادت تقارير محلية بأنها كانت تنقل أسطوانات غاز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى الموقع لإخماد النيران وتأمين المنطقة وتنظيم حركة المرور، فيما أفادت تقارير محلية بالسيطرة على الحريق.

وتسببت تداعيات الحادث في إغلاق أجزاء من الطريق الدائري، وتأثر حركةالأتوبيس الترددي "BRT"، وظهور تكدسات في عدد من المحطات.

وقالت الشركة المشغلة، التابعة لوزارة النقل، إن تعذر الحركة على الطريق دفع أعدادا إضافية من المواطنين إلى استخدام الأتوبيس الترددي، ما زاد الضغط على الخدمة والمحطات.

وأكدت تفعيل خطة الطوارئ واتخاذ إجراءات لتخفيف الازدحام وضمان استمرار التشغيل، معتذرة للركاب عن التأخيرات والتكدسات.