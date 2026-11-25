وشملت جولة الوزير مستشفيات زايد التخصصي وإمبابة العام والوراق المركزي، التي استقبلت المصابين في الحريق الذي اندلع أعلى نفق عشرة بحي الوراق.

كما كلف عبد الغفار نائبيه، محمد الطيب وعمرو قنديل، بالتوجه إلى موقع الحادث ومستشفيات الإحالة، لمتابعة عمليات الاستجابة وتقديم الرعاية الطبية ميدانيا.

وقالت الوزارة إن 39 سيارة إسعاف شاركت في عمليات الإنقاذ، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة الوضع الصحي للمصابين.

وتمثل الحصيلة الجديدة ارتفاعا عن البيان السابق، الذي أعلن وفاة 21 شخصا وإصابة 15 آخرين، فيما أكدت الوزارة أن حصر الوفيات لا يزال أوليا.

وبحسب شهادات أولية، بدأت النيران في شاحنة على الطريق الدائري، قبل أن تمتد إلى مركبات مجاورة، وسط سماع انفجارات وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان.

وتباينت المعلومات بشأن حمولة الشاحنة؛ إذ تحدث شهود عن مواد بترولية، بينما أفادت تقارير محلية بأنها كانت محملة بأسطوانات غاز، وأن النيران أتت على عشر سيارات. ولم يتضمن بيان وزارة الصحة تفاصيل عن سبب الحريق أو عدد المركبات المتضررة.

وانتقلت فرق الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى الموقع لإخماد النيران وتأمين المنطقة، فيما أفادت تقارير محلية بالسيطرة على الحريق.

وتسببت تداعيات الحادث في إغلاق أجزاء من الطريق الدائري، وتأثر حركة الأتوبيس الترددي «BRT»، وظهور تكدسات في عدد من المحطات.

وقالت الشركة المشغلة، التابعة لوزارة النقل، إن تعذر الحركة على الطريق دفع أعدادا إضافية من المواطنين إلى استخدام الخدمة، مؤكدة تفعيل خطة الطوارئ لتخفيف الازدحام وضمان استمرار التشغيل.

وقدمت وزارة الصحة التعازي لأسر المتوفين، مؤكدة مواصلة متابعة الحادث وتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.